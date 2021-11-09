"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов

Сатирик Богдан Процишин жестко высмеял тех, кто против вакцинации от коронавируса.
Видео он опубликовал в YouTube.
Сатирик изобразил себя в виде патологоанатома рядом с телом под покрывалом с биркой на ноге.
В телевизоре слышно антивакцинаторов под Верховной Радой: "Я против фашизма, этой ядао-вакцины", "Это принудительный эксперимент".
"Пусть легкие на грани, зато не раздаешь 5G соседям на шару", - поет Процишин.
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В Украине за минувшие сутки от осложнений умерли 833 больных Covid-19. Это очередной антирекорд.
91,1% госпитализированных с коронавирусной болезнью на прошлой неделе - не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
2 ноября, когда Верховная Рада приняла постановление о мерах борьбы с коронавирусом, два нардепа от "Слуги народа" - Юрий Камельчук и Артем Дмитрук - голосовали против.
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