"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов

Видео набирает просмотры в YouTube.

Сатирик Богдан Процишин жестко высмеял тех, кто против вакцинации от коронавируса.

Видео он опубликовал в YouTube.

Сатирик изобразил себя в виде патологоанатома рядом с телом под покрывалом с биркой на ноге.

В телевизоре слышно антивакцинаторов под Верховной Радой: "Я против фашизма, этой ядао-вакцины", "Это принудительный эксперимент".

"Пусть легкие на грани, зато не раздаешь 5G соседям на шару", - поет Процишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На митинге антивакцинаторов благодарили Россию и кричали об "одном народе"

В Украине за минувшие сутки от осложнений умерли 833 больных Covid-19. Это очередной антирекорд. 91,1% госпитализированных с коронавирусной болезнью на прошлой неделе - не имели ни одной дозы антиковидной вакцины. 2 ноября, когда Верховная Рада приняла постановление о мерах борьбы с коронавирусом, два нардепа от "Слуги народа" - Юрий Камельчук и Артем Дмитрук - голосовали против.