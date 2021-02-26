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Негативную кампанию против вакцинации продвигают с помощью иностранной ботофермы – блоггер

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Негативную кампанию против вакцинации продвигают с помощью иностранной ботофермы – блоггер
Блоггер Михаил Шнайдер: "Пост с критикой вакцины Covishield продвигают с помощью аккаунтов, зарегистрированных в Азии и Арабских странах". Фото: www.pravda.com.ua

Михаил Шнайдер заметил и опубликовал на своей странице подтверждение, что пост с критикой вакцины Covishield от компании AstraZeneca продвигают с помощью аккаунтов, зарегистрированных в Азии и Арабских странах.

"Друзья, как вы знаете, вакцину нам привезли из Индии, а критикуют её... ребята из ещё более далёких и экзотических стран. По крайней мере, фейковыми аккаунтами из этих государств разгоняют пост с её критикой. Подтверждение в прикрепленных скриншотах, но можете проверить и сами. Делают это, откровенно говоря, кривовато", - пишет он.

Также блоггер предположил, что кампания по дискредитации направлена на срыв вакцинации в Украине.

"Процесс настолько заполитизировали, что речь уже давно не идет о здоровье украинцев. Группы влияния пытаются навязать свою повестку, чтобы сорвать вакцинацию. Людей пугают всевозможными страшилками и пытаются дискредитировать всё то, что связано с вакциной.

Например, BBC, ссылаясь на ВОЗ - пишет, что вакцина Covishield - это ничто иное, как аналог вакцины, созданной компанией AstraZeneca и Оксфордским Университетом. Разработчики заключили с Serum Institute лицензионное соглашение на её производство.

Но фейсбучных вирусологов и иммунологов не остановить.

От всей этой истории радуются и потирают руки лишь россияне, которые готовы в любой момент отгрузить "гуманитаркой" нескончаемый запас своего знаменитого Спутника V", - завершил Шнайдер.

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