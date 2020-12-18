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воскресенье, 20 декабря 2020 16:50

Неделя в фото: протесты предпринимателей, новый министр образования и открытие елочных базаров
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Уходящая неделя, была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает наиболее интересные фото за последние 7 дней.

События в Украине:

Автор: УНІАН
 

Народные депутаты приветствуют нового министра образования и науки Сергея Шкарлета во время заседания Верховной Рады 17 декабря. Ранее он временно исполнял обязанности главы МОН. За его кандидатуру проголосовало минимальное количество депутатов, которое определяет положительный результат, а именно 226 нардепов. Шкарлета поддержали 20 депутатов из фракции ОПЗЖ и 171 из "Слуги народа". Во время принесения присяги, часть зала аплодировала новому министру, а другие кричали: "Позор".

Автор: GettyImages
 

Акция протеста медицинских работников в Киеве. Они требуют повысить зарплаты, увеличить финансирование медицины в 2021 году. В общем, бюджет на следующий год предусматривает повышение зарплат медикам на 30%. Общие расходы на медицину составят 4,3% ВВП в 2021 году с постепенным повышением до 5% к 2023-му. Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал бюджет. Считает, что заложенных денег недостаточно.

Автор: GettyImages
 

Рождественская ярмарка в центре Львова. Там можно приобрести сладости, праздничные сувениры, аксессуары для дома, украшения. Насладиться горячими блюдами и напитками. Праздничной сцены и развлечений в этом году не будет. Всех посетителей просят одевать маски, соблюдать дистанцию.

Автор: GettyImages
 

В Киеве начали работать 178 официальных елочных базаров. Маленькое новогоднее дерево стоит 250-300 грн, высотой 3 м - до 2 тыс. грн. Средняя елка, высотой примерно 1,8 м, обойдется в 600 грн. Базары будут работать до 31 декабря.

Автор: GettyImages
 

17 декабря предприниматели обедают на майдане Независимости в Киеве. Здесь продолжается протест ФОПов. Более тысячи предпринимателей вышли под Верховную Раду 15 декабря. Требовали отменить штрафы за отсутствие накладных на товары, введение кассовых аппаратов с 1 января 2022-го, ослабить карантин для бизнеса. Правительство усилило его с 19 декабря. От парламента митингующие двинулись к Офису президента, потом - на майдан Независимости. Пытались там установить палатки. Начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. На майдане Независимости остались ночевать около пол тысячи предпринимателей. 16 декабря ФОПы возобновили протест.

События в мире:

Автор: Reuters
 

Немецкий пекарь Себастьян Брюкльмайер готовит традиционный рождественский штолен по семейному рецепту в своей пекарне в Мюнхене. Среди его клиентов - королева Великобритании. Каждый штолен щедро посыпают сахарной пудрой. А специально для королевы выпечку украшают короной из шоколада.

Автор: GettyImages
 

Ветеринар сидит среди кошек и собак в приюте, который построила Сирийская организация по спасению животных (SORA) на границе с Турцией. Здесь разместили около 120 кошек и 10 собак. Их вывезли в безопасное место из города Кафр Набл, опасаясь обстрелов. Приют работает за счет добровольных взносов. Животных кормят два раза в день, оказывают ветеринарную помощь.

Автор: GettyImages
 

Продолжается капитальный ремонт крыши Успенского собора в городе Варна, Болгария. Ранее сообщалось, что его крыша частично прогнила, внутрь попадала влага. Купола планируют покрыть позолотой.

Автор: GettyImages
 

17 декабря на пляже Hive в британском городке Бертон Брэдсток обвалилась скала. Местная полиция осматривает место происшествия.

Автор: GettyImages
 

18 декабря силы самообороны раздают еду, топливо и одеяла на скоростной дороге в Японии. В снежном плену оказались тысячи машин. Снегопад начался в среду вечером, вызвал многочисленные пробки на дорогах. Без электричества остались более 10 тыс. домов на севере и западе страны.

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20
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