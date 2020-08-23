Неделя в фото: Беларусь протестует, Байден идет в президенты США, украинцы готовятся к 1 сентября

Женщина и мальчик выбирают школьную форму на ярмарке в Киеве 16 августа.

Автор: УНІАН

В этот же день продолжаются работы на строительной площадке на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", у "Родины-матери". Ко Дню Государственного флага в Киеве установили самый высокий в Украине флагшток - высотой 75 м. Накануне праздника здесь подняли знамя размером 12,5 х 19 м. Вес металлической конструкции достигает 85 т.

Автор: УНІАН

17 августа во Львове начали снимать приключенческий полнометражный фильм "Я," Победа "и Берлин" по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко - Кузьмы Скрябина. На фото - режиссер-постановщик Ольга Ряшина и главный оператор Дмитрий Недря во время старта съемок. В ленте начинающий музыкант Кузьма с другом Бардом едет в Берлин на ржавой "Победе", где хочет обменять ее у немецкого коллекционера на шестисотый "Мерседес", чтобы поразить свою любимую девушку Барбару. Но приключения в немецкой столице меняют цель героя.

Автор: УНИАН

Мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий пикетирует Офис президента Украины 17 августа. В связи с пандемией коронавируса протестует против приезда хасидов в город на празднование Рош ха-Шана - нового года по иудейскому календарю. В этом году он приходится на 18 сентября.

Автор: Gettyimages

Симфонический оркестр Закарпатской филармонии дает концерт в рамках проекта "Вечера под каштанами", Ужгород, 17 августа.

Автор: УНИАН

В Украине продолжается сбор урожая. Семья на Тернопольщине копает картофель.

Автор: УНИАН

Дети в вышиванках сидят у корзин с фруктами во время празднования Яблочного Спаса возле Михайловского собора в Киеве, 19 августа.

Автор: УНИАН

Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных, Минск, 16 августа. Автор: Reuters Белорусы протестуют против результатов президентских выборов с требованием отставкии освобождения политзаключенных, Минск, 16 августа. Ученые добывают яйцеклетки из Найджин, старшей из двух последних в мире самок северного белого носорога, на территории заповедника Ol Pejeta Conservancy, Кения, 18 августа. Последний самец этого вида умер в позапрошлом году. Две оставшихся самки не способны выносить потомство. Ученые надеются оплодотворить их яйцеклетки спермой северного белого носорога, которая сохраняется замороженной. Рассчитывают, что плод выносит южный белый носорог. Автор: Reuters Посетители паба сидят за столом с пластиковой перегородкой - защитой от распространения коронавирусной болезни, Ханой, Вьетнам, 20 августа. Автор: Reuters Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден и сенатор США, кандидат от демократов на пост вице-президента Камала Харрис празднуют выдвижение Байдена на выборы, 20 августа. Автор: Reuters Абитуриенты сдают вступительные экзамены в университет на футбольном стадионе, чтобы обезопаситься от Covid-19, Мехико, Мексика, 19 августа. Автор: GettyImages