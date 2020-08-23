Неделя в фото: Беларусь протестует, Байден идет в президенты США, украинцы готовятся к 1 сентября

Женщина и мальчик выбирают школьную форму на ярмарке в Киеве 16 августа.
В этот же день продолжаются работы на строительной площадке на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", у "Родины-матери". Ко Дню Государственного флага в Киеве установили самый высокий в Украине флагшток - высотой 75 м. Накануне праздника здесь подняли знамя размером 12,5 х 19 м. Вес металлической конструкции достигает 85 т.
17 августа во Львове начали снимать приключенческий полнометражный фильм "Я," Победа "и Берлин" по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко - Кузьмы Скрябина. На фото - режиссер-постановщик Ольга Ряшина и главный оператор Дмитрий Недря во время старта съемок. В ленте начинающий музыкант Кузьма с другом Бардом едет в Берлин на ржавой "Победе", где хочет обменять ее у немецкого коллекционера на шестисотый "Мерседес", чтобы поразить свою любимую девушку Барбару. Но приключения в немецкой столице меняют цель героя.
Мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий пикетирует Офис президента Украины 17 августа. В связи с пандемией коронавируса протестует против приезда хасидов в город на празднование Рош ха-Шана - нового года по иудейскому календарю. В этом году он приходится на 18 сентября.
Симфонический оркестр Закарпатской филармонии дает концерт в рамках проекта "Вечера под каштанами", Ужгород, 17 августа.
В Украине продолжается сбор урожая. Семья на Тернопольщине копает картофель.
Дети в вышиванках сидят у корзин с фруктами во время празднования Яблочного Спаса возле Михайловского собора в Киеве, 19 августа.
Ученые добывают яйцеклетки из Найджин, старшей из двух последних в мире самок северного белого носорога, на территории заповедника Ol Pejeta Conservancy, Кения, 18 августа. Последний самец этого вида умер в позапрошлом году. Две оставшихся самки не способны выносить потомство. Ученые надеются оплодотворить их яйцеклетки спермой северного белого носорога, которая сохраняется замороженной. Рассчитывают, что плод выносит южный белый носорог.
Посетители паба сидят за столом с пластиковой перегородкой - защитой от распространения коронавирусной болезни, Ханой, Вьетнам, 20 августа.
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден и сенатор США, кандидат от демократов на пост вице-президента Камала Харрис празднуют выдвижение Байдена на выборы, 20 августа.
Абитуриенты сдают вступительные экзамены в университет на футбольном стадионе, чтобы обезопаситься от Covid-19, Мехико, Мексика, 19 августа.
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