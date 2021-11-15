Неделя начнется с резкого похолодания

15 ноября в Украину налетит похолодание. Температура воздуха снизится по всей стране. Фото: pixabay.com

Погода в Украине в понедельник, 15 ноября, будет прохладной и без осадков.

Во всех областях будет ветрено, скорость порывов будет достигать 5-10 м/с, информирует Укргидрометцентр.

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В южных областях и Закарпатье температурные показатели будут колебаться в пределах +8...+10°С. В Сумской области ожидается +2...+4°С.

На остальной территории Украины будет максимум +3...+8°С.

В Киеве тоже без осадков, температура днем ​​будет +4...+6°С, ночью прохладнее – +1...+3°С. Ветер – северо-восточный, 5-10 м/с.

Декабрь начнется с прохлады, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни в большинстве своем со знаком "плюс". Такую погоду прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач. На Святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.