Неделя начнется с непогоды: где ждать грозу

10 августа в Украине ухудшится погода. Фото: provce.ck.ua

На западе, севере и в большинстве центральных областей Украины сегодня прогнозируют грозу.

"10 августа в западных, северных и большинстве центральных областей утром и днем небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с", - заявили в Укргидрометцентре.

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В южной части страны ночью температура воздуха будет колебаться от +17 до +22°С, днем - +29...32°С. В других регионах - +13...18°С ночью и +23...28°С днем.

Август в Украине будет жарким и с осадками в пределах нормы. Средняя температура - на уровне +19...24°С тепла. Это на 1-2°С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений - 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм.