Жара в пределах нормы - прогноз погоды до конца лета

Август будет теплым. Фото: pexels.com

Август в Украине будет жарким и с осадками в пределах нормы.

Прогноз обнародован на сайте Украинского гидрометцентра.

Средняя температура будет на уровне 19-24 ° тепла. Это на 1-2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений. 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм.

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"Осадки будут в пределах нормы. Температура будет выше нормы на 1-2°, а это значит, что месяц будет жарким. Однако, аномально холодная или аномально жаркая погода не прогнозируется. Колебания температуры будет, но незначительное. Существенно август этого году не отличаться от предыдущих", - пояснил ТСН.ua начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

На выходные в Украине прогнозируют теплую погоду. В субботу дожди возможны лишь вокруг Карпат. В воскресенье дожди, местами с грозами, в северных и западных областях.