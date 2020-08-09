Гороскоп на 10-16 августа: чем порадует лучшая неделя лета

Проблемы начнут отступать. Легко будет прибегать то, что раньше казалось неподъемным. Фото: pixabay.com

10-16 августа - это время практичных людей, которые хорошо понимают, чего хотят достичь в жизни. Удачный период для смены имиджа, улучшение интерьера. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Финансовый кризис уже дает о себе знать, - говорит астролог. - Денег в кошельке немного, а цены выросли. Но все равно это будет лучшая неделя лета, потому что проблемы начнут отступать. Легко будет прибегать то, что раньше казалось неподъемным. Вас не станут подгонять, поэтому ошибок станет меньше. Удастся хорошо заработать тем, кто поработает в выходные. Многим придется совмещать два места работы, чтобы выйти на достойный уровень заработка".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Почувствуете поддержку сильных мира сего. Пора воплощать планы в жизнь. Карман наполняется стабильно. В отношениях с любимыми все вдруг пойдет кувырком. Будете хотеть как лучше, но получится как всегда.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Дела пойдут как по маслу. Можно вкладывать средства в проверенные финансовые проекты. Не жалейте деньги, когда покупаете технику. Скупой заплатит дважды. Избегайте стрессовых ситуаций.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Оставайтесь порядочными. Выручайте друзей, попавших в беду. Хорошо пройдут командировки и путешествия. Обходите стороной консультантов по личным вопросам. Кроме вреда, такие специалисты ничего хорошего не принесут.

Рак (22 июня - 22 июля)

Хорошо чувствуете, что для вас важно, а что - лишнее. Поэтому к своей цели дойдете быстро. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Это поможет обойти неудачи. Будут возвращать долги, о которых вы уже забыли. Это позволит свободно планировать расходы.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Будете чувствовать себя прекрасно, начнете находить умных советников и помощников. Смело расширяйте круг своего общения. Мудрые люди, которые будут на вашем пути, станут надежными товарищами надолго.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неудачи постигают тех, кто будет доверять мнению незнакомцев. Не спешите что-то в корне менять в жизни. Желая угодить кому-то, навредите себе. Зарплату задержат, но выручат сбережения.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Это неделя серьезных побед в вашей деятельности. Сейчас стоит с головой нырнуть в работу и заботиться о карьерном росте. Выставлять на продажу вещи не надо. Они пойдут за бесценок или застрянут в ленте объявлений. Хорошее время для признаний. Свадьбу планируйте на осень.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Денег в кармане осталось немного. Хватит жить в кредит и отказывать себе во всем. Время искать дополнительное место трудоустройства. Помогите любимым преодолеть печаль и депрессию. Улучшите отношения с соседями. Взаимовыручка скоро понадобится.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы не готовы повиноваться обстоятельствам. Будете находить выход из самых сложных ситуациях. Много нового узнаете о себе. Это время рискованной финансовой деятельности. Следите за семейной сметой.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Будет казаться, что другие игнорируют ваши потребности. Это неудачное время, чтобы рассылать резюме и ходить на собеседования. Больше всего получите отказ. Сэкономьте то, что заработали раньше. Всплески родственных конфликтов будут добавлять хлопот и портить настроение.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Будете чувствовать себя растерянными. Понадобится умение противостоять недоброжелателям и бороться за свое место под солнцем. Вам будут идти на встречу, работодатели будут ценить за профессионализм и трудолюбие. Не будьте предвзятыми к друзьям и любимым.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вы готовы помогать всем, но не себе. Достаточно игнорировать собственные нужды. Будете сомневаться в своих способностях. Но уже в субботу почувствуете, что на многое способны. Используйте возможность хорошо заработать. Контролировать действия детей и любимых не удастся. Это к лучшему. Не будет причин для ссоры.

Выходные 8-9 августа окажутся беспокойными. Астролог посоветовала, как пережить одни из самых тяжелых выходных лета.