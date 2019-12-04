Неадекватные условия и жестокость: в психбольнице издевались над пациентами

В Днепропетровской области издевались над пациентами психбольницы. Фото: info.ua

В Днепропетровской области в Стародобровольском психоневрологическом интернате издевались над подопечными.

Мониторинговая группа обнаружила два помещения, в которых установлены решетки на окнах и дверях. В ходе опроса подопечные утверждали, что их закрывали в этих помещениях в одиночку и ограничивали их в движении. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека.

Также пациенты рассказали, что санитары часто применяют к ним физическую силу. Во время визита обнаружили мужчину, у которого была гематома на лбу и синяки под глазами. Он сказал, что эти травмы нанес ему санитар.

Учреждение рассчитано на 306 коек, однако во время проверки там находился 321 человек.

"Другой шокирующей информацией были жалобы подопечных о принуждении их к вступлению в половые связи с группой лиц из числа подопечных", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в отделении на 47 лежачих больных, которые не могут себя самостоятельно обслуживать, на смене работают только две санитарки. Они физически не могут накормить всех подопечных одновременно, поэтому прием пищи растягивается на часы. А некоторые из подопечных, которые лежат на полу, там и едят.

В этом же отделении установлено, что к пациентам применяется мягкая фиксация верхней части тела и рук за спиной. Это является нарушением всех требований национального и международного законодательства по применению физического ограничения к лицам с психическими расстройствами.

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"Длительное физическое ограничение в указанных выше условиях можно расценивать как пытки", - подчеркивается на сайте омбудсмена.

Выявлены факты ненадлежащего оказания медицинской помощи: начиная с 2013 года подопечные не проходили ежегодные медосмотры; в историях болезней отсутствуют записи по изменению режима содержания подопечных - о случаях травматизма и оказания первой медицинской помощи.

Во время фиксации нарушений криминального характера мониторинговая группа вызвала полицию. Соответствующее обращение подано также в Днепропетровскую областную прокуратуру.

4 ноября во Никополе Днепропетровской области 2-летнего воспитанника яслей оставили после прогулки "с воспитательной целью" самого на улице. Испуганного мальчика нашел дворник. Она же и сообщила родителям о случившемся.