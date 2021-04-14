Не забудьте поздравить: кто 15 апреля празднует День Ангела

15 апреля именины у Василия, Георгия, Григория, Ефима и Поликарпа. Фото: apnews.com.ua

15 апреля особый день для Василия, Георгия, Григория, Ефима и Поликарпа. Люди с этими именами отмечают День Ангела.

Василий, Георгий и Григорий - это великие святые, рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицкий.

"Их очень уважает православная и католическая церковь. Это трое святых, которые служили для людей, чтобы они могли понимать литургию и молитву. В их честь даже называют храмы", - сказал отец.

Предлагаем узнать, что означают имена сегодняшних именинников:

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Имя Василий возникло в Греции как форма имени Басилейос, которое через несколько веков превратилось в Василиос. С греческого имя Василий переводится как "царский", "королевский" или "царь". Именем Василий родители называют мальчиков в православных и католических семьях в России, Украине и Греции. Образование этого имени восходит к временам войн с Персией и означает "правитель", "царь Персии", "князь". Имя Василий имеет множество аналогов в других христианских странах: Басиио (Испания), Бэзил (Англия), Ремни (Финляндия).

Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос", что означает "Обрабатывать землю", "земледелец". В других странах имя звучит как Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, Ежи. В Древней Руси Георгия также называли Гюрги, Дюрги и Дюк, в Армении распространено обращение Геворг, в Грузии - Гиви. В христианстве особенно почитается святой Георгий Победоносец, который был каппадокийских воином, который принял во II веке нашей эры мученическую смерть. После смерти святой Георгий явился на землю, чтобы убить ужасного дракона, пожирал людей на территории современного Ливана, в дальнейшем стало излюбленным сюжетом иконописцев. Среди православных святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов, а в католицизме он также покровитель рыцарства и рыцарских походов. Георгий Победоносец считается небесным покровителем многих стран и городов.

Имя Григорий греческого происхождения и в переводе с слова "григорео" означает "следить, бодрствовать", а также его переводят как "не спящий". Григорий - одно из немногих собственно христианских имен, появившееся в эпоху становления христианства. Имя метафорически сопоставлялось с личными качествами идеального христианина.

Имя Ефим сформировалось как народный вариант древнего византийского имени Евфимий. Это имя было распространено среди черни и служителей церкви. На современном украинском языку имя Ефим переводится как "хорошее", "пророчащий благо" или "доброжелательный".

Имя Поликарп связывают со святым Поликарпом. Это один из первых христианских епископов. Почти 40 лет был епископом Смирнским. Закончил жизнь мученически за веру: его сожжено на костре. Святой Поликарп был одним из первых епископов Церкви Христовой, известных как Апостольские отцы.

14 апреля почтили память преподобной Марии Египетской. Также упоминали праведного Ахаза, преподобного Макария исповедника, мученика Геронтия, мученика Авраама Болгарского, преподобного Евфимия, святителя Мелитона, преподобных Иоанна Шавтели, Варсонофия Оптинского, священномученика Сергея Заварина.