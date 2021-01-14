"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением

Увеличение тарифов на коммунальные услуги доводят людей до отчаяния. Фото: РБК

Вячеслав Ботенко из Фастова написал пост Facebook о неподъемных тарифах на коммунальные услуги. По его словам, семья платит за коммуналку на тысячу гривен больше, чем зарабатывает в месяц.

Мужчина имеет инвалидность 2-й группы. С семьей живет в доме на 56 кв/м.

"Получаю пенсию 5 тысяч гривен. Уж не лечусь, не за что. Уйду с удовольствием. Мама 76 лет - пенсия 2,7 тысяч гривен. Жена в декретном отпуске. Платил все вовремя, потому что подрабатывал. А теперь платеж за газ - 7444,18 гривен, за доставку газа - 509,26 гривен. Хотя сам все покупал и ставил. Платеж за воду - 193,58 гривен, за вывоз мусора - 90 гривен, за интернет (Укртелеком), потому что другой возможности коммуникаций не имею и заменить не могу - 298,99 гривен. Итого получается 8536 гривен. Доход семьи в месяц - 7,7 тысяч", - написал Ботенко.

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В комментариях поддержали мужчину, подчеркнув, что власть просто издевается над людьми:

"Это дно общества, разве это может такое быть, чтобы то, что есть в недрах земли, кто-то себе забрал и брал с людей непомерную цену? Дальше так нельзя. Что мы оставим нашим детям?", "Ужас - что нас ждет, если молчать", "Вас нельзя не поддержать", "Если котел старого образца, то он потребляет много газа. Вот поэтому такая цена на газ".

Против повышения тарифов на электроэнергию, газ и его транспортировку украинцы вышли на протесты с 10 января. Наибольшие на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Николаевщине. Люди блокируют дороги, собираются под горсоветами и обладминистрациями.