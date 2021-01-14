"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением

 
Ексклюзивы
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 486
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 189
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 333
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 270
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 468
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 396
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 432
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 468
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1917
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 3240
Фото
Все фото
28
5
6
5
9
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
Самые простые правила эмиграции - Украинка о переезде в Канаду
Самые простые правила эмиграции - Украинка о переезде в Канаду
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Ведущая Хвостова встретила &quot;принцессу вина&quot; в долине Рейна
Ведущая Хвостова встретила "принцессу вина" в долине Рейна
&quot;Кухня была похожа на лавку мясника&quot;. Показали, как жили в средневековом замке
"Кухня была похожа на лавку мясника". Показали, как жили в средневековом замке
Видео
Все видео
"Россия" - на майдане Независимости украинская блогерша назвала любимую страну
"Россия" - на майдане Независимости украинская блогерша назвала любимую страну
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 486
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 2673
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 333
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 468
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2052
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 117
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
четверг, 14 января 2021 18:12

"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением

  Комментировать
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
Увеличение тарифов на коммунальные услуги доводят людей до отчаяния. Фото: РБК

Вячеслав Ботенко из Фастова написал пост Facebook о неподъемных тарифах на коммунальные услуги. По его словам, семья платит за коммуналку на тысячу гривен больше, чем зарабатывает в месяц.

Мужчина имеет инвалидность 2-й группы. С семьей живет в доме на 56 кв/м.

"Получаю пенсию 5 тысяч гривен. Уж не лечусь, не за что. Уйду с удовольствием. Мама 76 лет - пенсия 2,7 тысяч гривен. Жена в декретном отпуске. Платил все вовремя, потому что подрабатывал. А теперь платеж за газ - 7444,18 гривен, за доставку газа - 509,26 гривен. Хотя сам все покупал и ставил. Платеж за воду - 193,58 гривен, за вывоз мусора - 90 гривен, за интернет (Укртелеком), потому что другой возможности коммуникаций не имею и заменить не могу - 298,99 гривен. Итого получается 8536 гривен. Доход семьи в месяц - 7,7 тысяч", - написал Ботенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарифы ЖКХ выросли на 513,2% за 10 лет

В комментариях поддержали мужчину, подчеркнув, что власть просто издевается над людьми:

"Это дно общества, разве это может такое быть, чтобы то, что есть в недрах земли, кто-то себе забрал и брал с людей непомерную цену? Дальше так нельзя. Что мы оставим нашим детям?", "Ужас - что нас ждет, если молчать", "Вас нельзя не поддержать", "Если котел старого образца, то он потребляет много газа. Вот поэтому такая цена на газ".

Против повышения тарифов на электроэнергию, газ и его транспортировку украинцы вышли на протесты с 10 января. Наибольшие на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Николаевщине. Люди блокируют дороги, собираются под горсоветами и обладминистрациями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

2-й брак Мэрилин Монро продолжался 9 месяцев

Начали строить автомобильный завод

Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134

Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток

8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан

Украина отдала ядерное оружие. Россия обязывалась не нападать

ООН потребовала вывести войска из страны

Бывший муж более 20 лет присылал розы на могилу Монро

Закончилась война в Европе

Нашли скульптуру жреца из Трои

Президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 51088
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 10323
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9613
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 8091
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 7111
Общество
"Россия" - на майдане Независимости украинская блогерша назвала любимую страну
"Россия" - на майдане Независимости украинская блогерша назвала любимую страну
 1 Просмотров: 126
Как избежать переохлаждения - симптомы и советы
Как избежать переохлаждения - симптомы и советы Просмотров: 54
Разжигание национальной вражды - Нацсовет проверит NewsOne
Разжигание национальной вражды - Нацсовет проверит NewsOne Просмотров: 171
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
 Просмотров: 486
Почему Гвинет Пэлтроу покидает кинематограф
Почему Гвинет Пэлтроу покидает кинематограф Просмотров: 198
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
2
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
1
Сторонников независимости давили танками
1
Covid-вакцина, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование
Голосов: 54805
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть