 
Ексклюзивы
1/5
55% украинцев не согласились с Путиным. Это победное большинство - социолог
55% украинцев не согласились с Путиным. Это победное большинство - социолог
Просмотров: 0
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 432
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 117
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 720
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 423
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2799
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 486
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 333
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 4995
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
24
8
9
29
22
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на &quot;Итальянской свадьбе&quot; во Львове
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
Видео
Все видео
Смертельно опасный отдых: блогер оценил курорт в Одесской области
Смертельно опасный отдых: блогер оценил курорт в Одесской области
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 720
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1557
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1728
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1260
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 477
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 0
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
четверг, 29 июля 2021 12:55

Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
8

  Комментировать

Правильная расстановка столов - залог удачного и комфортного празднования.
Фото: idei-dekoru.com
Щоб гості не тіснилися й не сиділи в притул один до одного, на одну людину будь-якої комплекції розраховують мінімум 80 см.
Если компания до 25 человек и место проведения узкое - размещают в одну линию.
Если гостей больше - буквой Г или Ш не формируют, это не современно. Размещают "елочкой".
Оформление столов зависит от вкусовых предпочтений молодоженов.

Правильно подобранный стол - залог успешного свадебного банкета. Должен быть не менее 1,5 м шириной, чтобы с обеих сторон разместить гостей. Стандартный стол 80 см не подходит, слишком мал. Мебель размещают в зависимости от размера места проведения. Оформление столов зависит от вкусовых предпочтений молодоженов.

Автор: idei-dekoru.com
  Современный тренд - комбинировать столы разных форм.
Современный тренд - комбинировать столы разных форм.
Об этом Gazeta.ua рассказала Екатерина Зайцева, организатор праздников.

"Во время свадебного пира следует учесть размер праздничных столов. Ширина должна быть не менее 1,5 метра. Чтобы с двух сторон комфортно рассадить гостей, расставить посуду и еду. Стандартный стол, шириной 80 сантиметров, не подходит", - сказала организатор.

Чтобы гости не теснились и не сидели впритык, на одного человека любой комплекции рассчитывают минимум 80 см. Правильная расстановка столов - залог удачного и комфортного празднования. Если компания до 25 человек и место проведения узкое - размещают в одну линию. Если гостей больше - буквой Г или Ш не формируют, это не современно. Размещают "елочкой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как организовать свадебный фуршет: советы эксперта

"Для этого берут прямоугольные столы и расставляют по диагонали от главного параллельно друг другу. То есть стол молодоженов размещают поперек и относительно него по обе стороны расставляют мебель для гостей. Если место проведения большое - удачным решением будут круглые столы диаметром 1,8 метра. За него можно посадить до 11 человек. Гости за ним смогут без всякого дискомфорта контактировать друг с другом и видеть сидящих рядом", - продолжила Зайцева.

Оформление столов зависит от вкусовых предпочтений молодоженов и бюджета праздника.

"Качественная скатерть в пол - минимальный декор, который должен быть. Она ни в коем случае не должна свисать на 30 сантиметров от стола, это будет выглядеть не празднично. Длинная же скроет все личные вещи гостей, потому что на фото или видео эти моменты всегда бросаются в глаза", - рассказала Зайцева.

Взять скатерть напрокат стоит в среднем 350-650 грн. Цена зависит от компании, предоставляющей услуги, и города. Также заранее следует уточнить, входит ли в стоимость глажка. Потому что некоторые арендодатели берут за это дополнительные средства. Все остальное: цветы, свечи, таблички с именами гостей - по желанию можно заказать у декоратора или сделать самому.

Племянница принцессы Дианы модель 30-летняя Китти Спенсер вышла замуж за миллиардера 62-летнего Майкла Льюиса, который на пять лет старше ее отца. Возлюбленный модели является владельцем компании одежды Whistles, и у него есть трое детей от первого брака.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Подарил миру Мордор и фразу "Нельзя просто так взять и ..." - впервые опубликовали "Властелина колец"

Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа

Украина победила Швецию в историческом матче

Исследовали, как люди принимают важные решения

Взяли турецкую крепость

Паром перевернулся, и утонуло 140 человек

Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию

Свадьба века: в стране объявили выходной

В бойне в тюрьме погибло 62 человека

Самое читаемое
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 8559
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6201
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 5931
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 5580
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 5364
Общество
55% украинцев не согласились с Путиным. Это победное большинство - социолог
55% украинцев не согласились с Путиным. Это победное большинство - социолог
Паводки и оползни: предупредили о подъеме уровня воды в реках
Паводки и оползни: предупредили о подъеме уровня воды в реках Просмотров: 63
Смертельно опасный отдых: блогер оценил курорт в Одесской области
Смертельно опасный отдых: блогер оценил курорт в Одесской области
 Просмотров: 414
Град и шквалы: на Украину движется атмосферный фронт
Град и шквалы: на Украину движется атмосферный фронт Просмотров: 468
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
24
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
19
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
4
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
Голосов: 56824
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть