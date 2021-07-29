Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома

Фото: idei-dekoru.com

Правильно подобранный стол - залог успешного свадебного банкета. Должен быть не менее 1,5 м шириной, чтобы с обеих сторон разместить гостей. Стандартный стол 80 см не подходит, слишком мал. Мебель размещают в зависимости от размера места проведения. Оформление столов зависит от вкусовых предпочтений молодоженов.

Автор: idei-dekoru.com Современный тренд - комбинировать столы разных форм.

Екатерина Зайцева, организатор праздников. Об этом Gazeta.ua рассказала, организатор праздников.

"Во время свадебного пира следует учесть размер праздничных столов. Ширина должна быть не менее 1,5 метра. Чтобы с двух сторон комфортно рассадить гостей, расставить посуду и еду. Стандартный стол, шириной 80 сантиметров, не подходит", - сказала организатор.

Чтобы гости не теснились и не сидели впритык, на одного человека любой комплекции рассчитывают минимум 80 см. Правильная расстановка столов - залог удачного и комфортного празднования. Если компания до 25 человек и место проведения узкое - размещают в одну линию. Если гостей больше - буквой Г или Ш не формируют, это не современно. Размещают "елочкой".

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"Для этого берут прямоугольные столы и расставляют по диагонали от главного параллельно друг другу. То есть стол молодоженов размещают поперек и относительно него по обе стороны расставляют мебель для гостей. Если место проведения большое - удачным решением будут круглые столы диаметром 1,8 метра. За него можно посадить до 11 человек. Гости за ним смогут без всякого дискомфорта контактировать друг с другом и видеть сидящих рядом", - продолжила Зайцева.

Оформление столов зависит от вкусовых предпочтений молодоженов и бюджета праздника.

"Качественная скатерть в пол - минимальный декор, который должен быть. Она ни в коем случае не должна свисать на 30 сантиметров от стола, это будет выглядеть не празднично. Длинная же скроет все личные вещи гостей, потому что на фото или видео эти моменты всегда бросаются в глаза", - рассказала Зайцева.

Взять скатерть напрокат стоит в среднем 350-650 грн. Цена зависит от компании, предоставляющей услуги, и города. Также заранее следует уточнить, входит ли в стоимость глажка. Потому что некоторые арендодатели берут за это дополнительные средства. Все остальное: цветы, свечи, таблички с именами гостей - по желанию можно заказать у декоратора или сделать самому.

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