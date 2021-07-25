Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

Модель Китти Спенсер вышла замуж. Фото: dailymail

30-летняя племянница принцессы Дианы модель Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса, который на пять лет старше ее отца.

Возлюбленный модели является владельцем компании одежды Whistles и имеет троих детей от первого брака, сообщает Dailymail.

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Церемония состоялась на вилле Альдобрандини в городе Фраскати под Римом. Спенсер шла к алтарю в платье от Dolce&Gabbana. Девушка является послом этого бренда.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

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