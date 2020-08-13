Не все пойдут в школу 1 сентября

В районах и городах, попавших в красную зону, дети будут учиться дистанционно. Фото: pixabay.com

На занятия в школах и вузах допустят детей из первых трех зон карантина - зеленой, желтой и оранжевой. В тех регионах, которые из-за плохих эпидемических показателей попадают в красную зону, образовательные учреждения оставят закрытыми на двухнедельный карантин, а детей временно будут учить дистанционно.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

Одновременно с этим Минздрав объявил рекомендации для тех заведений, которые все же заработают с 1 сентября. Среди них: обязательное ношение масок при передвижении между помещениями и кабинетами, проведение ряда занятий на свежем воздухе, минимизация перемещения учеников по заведению и максимизация дистанции между детьми, обеспечение антисептиками и другими средствами защиты и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школа и Covid-19. Что делать родителям — советы экспертов от Ipopokids

Почти половина украинцев отрицательно относится к дистанционному образованию. Наиболее негативно относятся к внедрению дистанционного обучения жители южного (29%) и восточного (28%) регионов Украины