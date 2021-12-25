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суббота, 25 декабря 2021 14:10

"Не верилось, что и третий ребенок не слышит" - мать умоляет о помощи на слуховые аппараты для новорожденной дочери

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Автор: Фото предоставлено Ириной Кошик
  7-месячная Николь Кошик из Смелы Черкасской области имеет врожденную двустороннюю сенсорную глухоту 4 группы. Нуждается в протезировании сверхмощными слуховыми аппаратами. Их стоимость составляет 89 тыс. грн.
7-месячная Николь Кошик из Смелы Черкасской области имеет врожденную двустороннюю сенсорную глухоту 4 группы. Нуждается в протезировании сверхмощными слуховыми аппаратами. Их стоимость составляет 89 тыс. грн.

7-месячная Николь Кошик из Смелы Черкасской области имеет врожденную двустороннюю сенсорную глухоту 4 группы. Нуждается в протезировании сверхмощными слуховыми аппаратами Xceed Play 2 BTE UP производства Дании. Их стоимость составляет 89 тысяч гривен.

"О диагнозе Николь мы узнали, когда ей было три месяца. Поехали на осмотр в киевский слуховой центр, потому что там на учете стоят наши двое старших детей, – рассказала Gazeta.ua мать Ирина Кошик. – Мы надеялись, что у Николь со слухом будет все в порядке. После досмотра я заполняла документы. Ко мне подошла медсестра и говорит: "У самого маленького ребенка тоже глубокое нарушение слуха". Эти слова прозвучали, как кирпичом по голове. Я не могла и слова сказать. Не верилось, что и третий ребенок не слышит. Наш врач взяла меня за руку и мы расплакались. Она ведет наших Богдана и Алину с самого начала. Тоже очень надеялась, что этот ребенок будет слышать".

Дети супругов Кошик - 15-летний Богдан и 8-летняя Алина учатся в обычной школе.

"Недавно мы выяснили, что подобные диагнозы есть у двух очень дальних родственников мужа. Помню, когда Богдану поставили глухоту, мы были шокированы. Не имели никакого представления, как воспитывать такого ребенка, адаптировать его к жизни. А потом родилась Алина. Мы были уверены, что с дочкой все хорошо. Потому что до 3,5 лет она росла как обычный ребенок, все слышала. А потом чего-то начала извращать слова. Но слышит получше, чем Богдан. Так же носит слуховые аппараты. Николь приписали сверхмощные, производящиеся в Дании. Стоят 89 тысяч гривен. Есть еще более качественные, но они вдвое дороже. А для нас и первая сумма не реальная. Поэтому обращаемся к небезразличным людям. Просим помочь нашей дочери как можно скорее услышать папу, маму, братика, сестренку и окружающий мир", - говорит Ирина Кошик.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4993 9145 4673 (Кошик Ирина Ивановна).

Автор: Любовь Карнарук
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