"Не ваше дело, что происходит в Украине. А россияне:" Да это же наша земля "- журналистка

"Все для Украины я делаю из-за любви к своей стране," - говорит российская журналістка і волонтер Вікторія Івлєва.

Россия делится на два общества - имперцы и неимперцы. Первых - больше.

Так считает российская журналистка, волонтер Виктория Ивлева.

"Когда пытаюсь объяснить, что Украина - это другая страна и не наше дело, что там происходит, мне отвечают:" Да это же наша земля ", - рассказывает Ивлева.

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Она предполагает, что Россия может стать другой, если перестанет работать телевизионная пропаганда.

"Все для Украины я делаю из-за любви к своей стране. Мне за нее бесконечно стыдно. Все войны одинаковы - несправедливость, кровь, страдания, блевотина, смерть, ложь, сплетни, слухи, несчастные люди - прежде всего женщины и дети. Мне хочется сказать: "Подождите, есть другая Россия. Она незаметна, ее сажают, мучают, не дают слова, но она есть. Это - Россия совестливых людей, которые понимают, что надо уметь выяснять отношения не путем убийств", - говорит Виктория Ивлева.

Полную версию читайте в материале "Война вытягивает из людей самое отвратительное. Но и самое тоже".

"Россияне давно здесь. В наших министерствах, спецслужбах, парламенте, телеэфире. Вышвыривать их придется крайне неделикатным способом, если кто-то когда-то захочет это сделать, " - говорит политолог Юрий Михальчишин.