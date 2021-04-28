Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса

Селяне протестуют против вырубки лесов. Фото: uagit.tv

Жители села Седлище Любешовской территориальной общины, на Волыни, больше недели протестуют против сплошной вырубки леса, которую ведет местный лесхоз ГП "Любешивагролис".

"У нас быстро начали вырезать деревья. Подняли коптер в воздух и ужаснулись - половины леса просто нет", - сказал Gazeta.ua местный житель Богдан Пасевич.

Несмотря на длительные протесты селян, рубку деревьев не прекращают.

"Это не первые наши протесты, но на этот раз ситуация выходит за пределы разумного, нас обманывают, говорят одно, а делают другое, даже запугивают. Когда приходили на место вырубки, то лесоводы нас просто выгоняли, при этом не имели разрешений на валку. Мы писали коллективные обращения к местной администрации и лесхозу. Дают нам кучу бумаг с нарушениями, например, билеты на вырубку леса, которые имеют подписи, но не указано, чьи они. Проблема и в том, что таксационная служба, что приезжала несколько лет назад, значительно завысила возраст деревьев, дав возможности любых работ. На самом деле лес достаточно молодой, деревьям 50-70 лет", - отметил Пасевич.

Селян беспокоит и то, что идет сезон тишины, во время которого работы в лесу запрещены.

"Вырубают леса, наиболее ценные для людей. Речь идет о ягодниках, грибниках, местах отдыха. Они находят где-то в 3 километрах от села. В общем хороших лесов у нас мало. В основном в болотистой местности или молодняки, которым лет по 20. Кроме того, с апреля по июнь длится период тишины, когда происходит массовое размножение животных. Должно быть спокойствие, нельзя даже больное дерево срезать. Зато валят 3 гектара здорового леса", - сказал сельский священник Ростислав Хрупчик.

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Седлищенци обратились в полицию. Правоохранители ведут следствие против лесного хозяйства и ОТГ.

"Вокруг рубки леса возник искусственно спровоцирован скандал. Наше предприятие ведет законную хозяйственную деятельность. Это прямая обязанность, невыполнение которой карается законом. Лесоводы не определяют самовольно места и объемы заготовки леса. Для этого работают отдельные профессиональные организации. Относительно обвинений о работе в период тишины, то стоит подробно знакомиться с законом о животном мире. Там указано, что в период тишины запрещаются действия, которые являются источником повышенного шума: стрельба, взрывы, фейерверки, санитарные рубки леса, проведения ралли и других транспортных соревнований. Все остальные лесохозяйственные мероприятия разрешены. Напомним, что лесхоз вовремя платит все необходимые налоги в бюджеты, в том числе общине. И не раз слышали, что должны давать больше от хозяйственной деятельности. Теперь надо определиться, чего община действительно хочет", - оправдались в ГП "Любешивагролис".

В Волынской области нацполиция разоблачила преступную деятельность должностных лиц, допустивших незаконную вырубку лесных насаждений. Ущерб, нанесенный государству чиновниками, оценивается в сумму 17 млн грн. Обвиняемые без соответствующих утвержденных лимитов выдали лесорубные билеты. На их основании была проведена незаконная сплошную рубку лесных насаждений на территории общезоологических заказников местного значения, которые являются объектами природно-заповедного фонда.