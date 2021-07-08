Не стоит откладывать отдых на выходные. Почему нужно наладить режим сна

Человек должен спать не менее шести часов. Фото: pixabay.com

Отсутствие здорового сна ухудшает физическое и психологическое состояние человека.

Даже если догнать упущенные часы отдыха в выходные, состояние здоровья не улучшится. Исследование провели ученые из Флориды, пишет Daily Mail.

Всего три дня плохого сна подряд могут негативно повлиять на организм. 2 тыс. взрослых американцев заполняли дневники сна. Эксперты обнаружили, что симптомы усиливаются после одной ночи, но достигают максимума после трех ночей.

В результате участники эксперимента жаловались на появление чувства гнева и одиночества, нервозности, раздражения и разочарования. Также после недосыпания испытывали головную боль, проблемы с дыханием и желудком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожилым людям полезно спать днем

Рекомендуемая продолжительность сна для поддержания оптимального здоровья взрослых составляет 6 ч. Однако с возрастом она может меняться.

"Многие думают, что могут компенсировать недосыпание в выходные и быть более продуктивным после этого. Однако результаты этого исследования показывают, что недосыпание всего за одну ночь может значительно ухудшить ваше повседневное самочувствие", - сказала ведущий автор исследования Суоми Ли.

По словам исследовательницы, если спать меньше 6 ч. в сутки постоянно, то организму будет все труднее полностью оправиться от недосыпания.

Люди, которые поздно ложатся спать, со временем сталкиваются с изменениями в организме. Недосыпание наносит плохие последствия здоровью: депрессию, болезни сердца и ожирение. Исследователи обнаружили, почему так важно засыпать до 23:00. Именно в это время начинается фаза медленного сна, и мозг успевает восстанавливаться, что хорошо влияет на все системы организма.