Не ревет, а стонет - Днепр может превратиться в острова

В столичной акватории насчитали 56 отмелей Фото: Виктория Козуб

Из-за заиления река Днепр может превратиться в острова не менее чем за три года. Это отмечают в Ассоциации рыболовов Украины.

Говорят, уже 5-й год пытаются достучаться до чиновников, чтобы те обратили внимание на проблемы Днепра. Поскольку существующие программы по очистке водоема, в основном направлены на модернизацию очистных сооружений и укрепление берегов.

В столичной акватории насчитали 56 отмелей, на которых можно по колено стоять посреди реки.

Появляются они в результате попадания избыточных фосфатов через стоки в водоем.

"В Киеве около 2 тысяч моек, которые врезаны в канализации. И эта вся грязная вода, наполненная химическими моющими средствами, стекает в Днепр. У нас моющие средства изготавливаются на основе фосфатов. Фосфаты - это как удобрение для водорослей. Поэтому Днепр цветет и зарастает ... Сначала появляются небольшие растения, затем - камыш, после камыша идут деревья и так далее. То есть это будут уже полноценные острова ", - объясняет председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Но не фосфатами едиными. Появление же отмелей в водоемах связывают с наличием дамб. Мол, поэтому Днепр потерял собственное течение.

"Он не в состоянии смыть то, что в него попадает. А по берегам реки стоят мегаполисы, химические, металлургические предприятия со своими стоками и ливнями. Поэтому вода в каскаде днепровских водохранилищ напоминает коктейль таблицы Менделеева" - добавляют в Ассоциации.

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Вторая жизнь для Днепра

Обмеление - это абсолютно естественный процесс, говорят в КП "Плесо". Впрочем, чтобы в дальнейшем не допустить образования островов посреди Днепра, предлагают установить ограничения с постепенным запретом фосфатов, которые в основном находятся в моющих средствах.

А вот рыть фарватер (канава, полоса воды определенной глубины - Gazeta.ua) среди реки - не рекомендуют. Во-первых, говорят, через короткое время его снова затянет. Во-вторых, приведет к ослаблению опоры мостов.

"Вы видели ту мель, где стояли? Если там выбрать песок - песок, который находится под мостом - он естественным способом смоется в яму, образуется после того как удалим песок здесь. То есть если удалять, то контролируемо на определенную глубину, но целесообразно ли - это вопрос больше научный и вопрос безопасности эксплуатации инженерных сооружений, - говорит начальник научно-эксплуатационного отдела КП "Плесо" Сергей Щербак.

Единственный путь убрать образованные мели - использовать землеройную технику - земснаряд (механизм, действующий по принципу пылесоса: высасывает песок со дна водоема - Gazeta.ua). Но, по словам, председателя Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова, сейчас такие механизмы используют только в интересах бизнеса.

"У нас земснаряды сегодня работают только там, где это нужно бизнесу. Там, где есть песок. Они работают на добычу песка, а не на реанимацию и восстановление реки", - объясняет он.

Поэтому необходимо найти компромисс с бизнесом, который имеет землеройную технику и готов вынимать эту почву, используя его для хозяйственных нужд, говорит Виктор Вишневский, доктор географических наук.

"Предоставление права добывать этот полезный ресурс должно сопровождаться обязанностями. Дается тебе право выбрать, например 100 тысяч кубометров песка, ты должен расчистить еще такую-то часть днепровских водохранилищ", - отмечает ученый.

В общем, по всей стране есть всего пять официальных песчаных карьеров. Один из них расположен фактически в русле Днепра, а именно под Украинской - вблизи Кончи-Заспы.

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В конце июля Днепр позеленел. Люди пожаловались, что у берегов водоема появились желеобразные "пятна". В КП "Плесо" тогда объяснили ситуацию попаданием в Днепр зеленых водорослей, которые появляются после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище.