"Не работала левая рука и перекосило лицо" - молодой маме на удаление опухоли срочно нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Ольгой Варакутой 30-летней Ольге Варакуте с Днепра на удаление опухоли головного мозга срочно нужно около $4 тыс.

У 30-летней Ольги Варакуты из Днепра обнаружили опухоль головного мозга III степени, которую нужно срочно удалять. Стоимость операции составляет $4 тыс.

"В начале января я потеряла сознание. Дома была одна. Так лежала с пол часа. Именно столько ко мне не могла дозвониться мама. Когда я пришла в себя, почуствовала, что прикусила себе язык и разбила лоб. Не работала левая рука и перекосило лицо. Я долго одной рукой не могла открыть дверь. Перед глазами было светлое пятно. Скорая помощь доставила в городскую больницу в тяжелом состоянии. Но оттуда направили в больницу Мечникова. Было подозрение на инсульт. Когда сделали обследование, МРТ показала опухоль головного мозга. А в анализе крови обнаружили антитела коронавируса. Думаю, что болела в ноябре. В этот период коронавирус был у мамы, кумы и начальницы. Я была уверена, что меня обошло. Потому что не было такого, чтобы не чувствовала вкус или запах. И температура была нормальная. Бессимптомный коронавирус дает осложнения на мозг и легкие. Образуются опухоли, активизовуються хронические болезни", - рассказала Gazeta.ua Ольга Варакута.

Госпитализацию для удаления опухоли головного мозга назначили на 29 марта.

"На операцию нужно 4 тысячи долларов. В эту сумму не входит гистология на онкомаркеры и реабилитация. Сколько еще будет нужно, станет известно после операции. Еще надо двух доноров для сдачи крови в больнице имени Мечникова. Прошу помощи у людей. Я все свои сбережения уже потратила. Воспитываю 4-летнего сына. На операцию для меня важна каждая гривна", - говорит Ольга.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4993 4208 3555 или Монобанка: 4441 1144 2113 5896 (Варакута Ольга Григорьевна). Обе карты - для гривны, рубля, доллара и евро.