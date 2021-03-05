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пятница, 05 марта 2021 23:09

Не хватает "семок" и зефира – украинцы рассказали, каких продуктов не хватает за рубежом
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Украинки, которые живут в разных странах поделились, каких продуктов им не хватает за рубежом.

Автор: malulka
  В Нидерландах много вкусных сыров и морепродуктов, но не хватает привычного для нас зефира и сала
В Нидерландах много вкусных сыров и морепродуктов, но не хватает привычного для нас зефира и сала

Юлия, Амстердам, Нидерланды

Не хватает творога на сырники. Все мои эксперименты с нидерландским творогом заканчивались провалом. Пригодный к приготовлению сырников творог можно купить только в польском или российском магазине. Когда бываю там сразу беру 10 упаковок и замораживаю.

Зефира. Когда мы в Украине всегда покупаем домой несколько коробков. Можно заказывать у "наших" кулинарных мастериц, он будет очень вкусный и натуральный, но за 4 штучки около 20ти евро.

Автор: malulka
  В Нидерландах много вкусных сыров и морепродуктов, но не хватает привычного для нас зефира и сала
В Нидерландах много вкусных сыров и морепродуктов, но не хватает привычного для нас зефира и сала

Не хватает семян подсолнуха, сала. Иногда очень хочется украинского хлеба, хороших рассыпных чаев . В супермаркетах большой выбор пакетикового чая. Здесь как-то не очень любят чаепития. Вот культура кофе-другое дело.

Несмотря на все, большой выбор морепродуктов, и сырный рай позволяют нам пережить разлуку с салом безболезненно.

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Ирина Хьюстон Сан Диего, Калифорния

Из Украины советую везти золотые и серебряные украшения. Там они дешевле. Из еды в США труднее найти халву, семечки в скорлупе, ирис, зефир, гречку, пшеничную крупу, ячку, вафли Артек ну и другие наши сладости. Не раз возила наш вкусный мед, чай, сухие белые грибы, нашу водку (на сувенир знакомым и себе). А еще приправы здесь почему-то очень дорогие. Здесь нет картошки. Открыла для себя и то, что лекарства не такие, как наши, менее действенные. Выписываются по рецепту. Без рецепта можно малый список найти, но мне они не действенны. Если я уже пью что-то, то значит действительно болит и мне надо сильное лекарство.

Автор: notquiteamericangirl
  В США не продают привычную для нас картошку
В США не продают привычную для нас картошку

Юлия Мамонова, Иерусалим, Израиль

Помню, как три года назад мы задавали этот вопрос абсолютно всем репатриантам, уже переехавшим в Израиль. одного мнения не было ни у кого по этому вопросу, поэтому мы учились на собственных ошибках.

Автор: notquiteamericangirl
  В США не продают привычную для нас картошку
В США не продают привычную для нас картошку

Книги на украинском.

Здесь частично покрыт англоязычный рынок, однако украинской литературы не найти. Мы очень любим читать бумажные книги соловьиной, поэтому перевезли с собой часть библиотеки и ни капли об этом не жалеем.

Кожаная обувь

Оно здесь стоит сказочных цен и случается катастрофически редко. А все из-за легкого подхода к вещам и избытка вечных акций. Товары, которые будут служить долго здесь не имеют большого спроса.

Автор: mamonova_yulia
  В Израиле дорогая кожаная обувь и нет украинских книг
В Израиле дорогая кожаная обувь и нет украинских книг

Сентиметальные мелочи

Везите с собой письма бабушки, свадебный фотоальбом, первую открытку от лучшей подруги. Учужей стране часто будет одиноко поначалу, и эти сентиментальные мелочи очень будут помогать не потеряться в дебрях сомнений и ностальгии.

Воспитание детей за рубежом существенно отличается от украинского. В большинстве стран с ребенком разговаривают на уровне взрослых, позволяют быть самостоятельными и уважают их мнение. Об особенностях воспитания расскажут украинки, которые переехали в другие страны.

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