Не хватает "семок" и зефира – украинцы рассказали, каких продуктов не хватает за рубежом

Украинки, которые живут в разных странах поделились, каких продуктов им не хватает за рубежом.
Юлия, Амстердам, Нидерланды
Не хватает творога на сырники. Все мои эксперименты с нидерландским творогом заканчивались провалом. Пригодный к приготовлению сырников творог можно купить только в польском или российском магазине. Когда бываю там сразу беру 10 упаковок и замораживаю.
Зефира. Когда мы в Украине всегда покупаем домой несколько коробков. Можно заказывать у "наших" кулинарных мастериц, он будет очень вкусный и натуральный, но за 4 штучки около 20ти евро.
Не хватает семян подсолнуха, сала. Иногда очень хочется украинского хлеба, хороших рассыпных чаев . В супермаркетах большой выбор пакетикового чая. Здесь как-то не очень любят чаепития. Вот культура кофе-другое дело.
Несмотря на все, большой выбор морепродуктов, и сырный рай позволяют нам пережить разлуку с салом безболезненно.
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Ирина Хьюстон Сан Диего, Калифорния
Из Украины советую везти золотые и серебряные украшения. Там они дешевле. Из еды в США труднее найти халву, семечки в скорлупе, ирис, зефир, гречку, пшеничную крупу, ячку, вафли Артек ну и другие наши сладости. Не раз возила наш вкусный мед, чай, сухие белые грибы, нашу водку (на сувенир знакомым и себе). А еще приправы здесь почему-то очень дорогие. Здесь нет картошки. Открыла для себя и то, что лекарства не такие, как наши, менее действенные. Выписываются по рецепту. Без рецепта можно малый список найти, но мне они не действенны. Если я уже пью что-то, то значит действительно болит и мне надо сильное лекарство.
Юлия Мамонова, Иерусалим, Израиль
Помню, как три года назад мы задавали этот вопрос абсолютно всем репатриантам, уже переехавшим в Израиль. одного мнения не было ни у кого по этому вопросу, поэтому мы учились на собственных ошибках.
Книги на украинском.
Здесь частично покрыт англоязычный рынок, однако украинской литературы не найти. Мы очень любим читать бумажные книги соловьиной, поэтому перевезли с собой часть библиотеки и ни капли об этом не жалеем.
Кожаная обувь
Оно здесь стоит сказочных цен и случается катастрофически редко. А все из-за легкого подхода к вещам и избытка вечных акций. Товары, которые будут служить долго здесь не имеют большого спроса.
Сентиметальные мелочи
Везите с собой письма бабушки, свадебный фотоальбом, первую открытку от лучшей подруги. Учужей стране часто будет одиноко поначалу, и эти сентиментальные мелочи очень будут помогать не потеряться в дебрях сомнений и ностальгии.
Воспитание детей за рубежом существенно отличается от украинского. В большинстве стран с ребенком разговаривают на уровне взрослых, позволяют быть самостоятельными и уважают их мнение. Об особенностях воспитания расскажут украинки, которые переехали в другие страны.
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