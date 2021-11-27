Не хотела вакцинироваться: сотрудница музея избила другую работницу

В музее Никополя подрались две работницы из-за вакцинации. Фото: mandria

В Никополе Днепровской области сотрудница краеведческого музея избила другую работницу из-за отсутствия Covid-сертификата.

У 61-летней пострадавшей диагностировали перелом. Об этом сообщает портал "Наш город".

"Председатель профсоюза этого учреждения избилf 61-летнюю художницу за то, что та не хотела вакцинироваться, как того требуют правила. У пострадавшей диагностировали переломом шейки бедра и отвезли в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили инцидент. Однако правоохранители не уточнили, действительно ли драка произошла из-за отсутствия Covid-сертификата.

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"Конфликтная ситуация произошла в здании краеведческого музея города Никополя между двумя работницами заведения. В результате инцидента 61-летняя сотрудница получила травму и была доставлена ​​в больницу. По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч.1 ст.12 Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение)", - отметили в полиции.

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