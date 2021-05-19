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среда, 19 мая 2021 14:26

"Не хочу, чтобы мама умерла, как бабушка" - на спасение матери троих детей нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Валерией Кадановой
  44-летней Оксане Кадановой из Каменки Черкасской области для лечения рака молочной железы нужна помощь.
44-летней Оксане Кадановой из Каменки Черкасской области для лечения рака молочной железы нужна помощь.

У 44-летней Оксаны Кадановой из Каменки Черкасской области обнаружили рак молочной железы. Женщина должна пройти химиотерапию, после которой будет операция. На ее лечение родные просят помощи.

"У мамы обнаружили агрессивный тип рака. Соответственно, таким должно быть и лечение. 31 мая ждем результат биопсии, чтобы знать, какая именно опухоль. После этого врачи назначат количество курсов химиотерапии и сделают операцию. На нее нужно около 50 тысяч гривен. Какая сумма понадобится на химиотерапию, еще не знаем. С помощью родственников, знакомых, коллег и неравнодушных людей мы собрали часть денег. Но ввиду того, каким будет лечение, это очень мизерная сумма. Наша семья не зажиточная. Нас у родителей трое. Я работаю продавцом, один брат - студент, другому 10 лет. Мама работает слесарем в газовом хозяйстве. Папа на пенсии, подрабатывает столяром. Времени у нас мало, учитывая, что болезнь агрессивная. От такой умерла мамина мама. Я не хочу, чтобы ситуация с бабушкой повторилась и с мамой. Сама всегда помогаю другим, у меня редкая группа крови. Если надо, за свой счет еду на станцию переливания в Черкассы. Потому что понимаю, когда есть разные ситуации. Теперь вынуждена сама обращаться за помощью, чтобы спасти маму. Буду благодарна всем, кто откликнется", - рассказала Gazeta.ua дочь Валерия Каданова.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 41 49 49 91 49 94 00 23 Монобанка: 5375 4141 1065 3044, "Райффайзен банка Аваль": 4149 5001 4708 5651 или А-Банка: 5375 2351 0639 9627 (Каданова Валерия Николаевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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