Не "Дією" единой: для выплаты "Вовиной тысячи" разрабатывают альтернативу

В Минздраве пообещали разработать альтернативу "Дии" для выплаты тысячи гривен за вакцинацию от Covid-19. Фото: t.me/mintsyfra

Для выплаты тысячи гривен за вакцинацию от Covid-19 будет предложен альтернативный механизм, кроме приложения "Дія".

Над альтернативой еще работают. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Программой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации от Covid-19, смогут получить 1000 грн от государства. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "Дія". Это — самый быстрый и простой способ. На втором этапе (третий квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", - сказал министр.

Напомнил, что за эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, купить книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов.

Вчера, 9 декабря, украинские банки начали оформлять карты для получения тысячи гривен за вакцинацию. Услугой "єПідтримка" воспользовались 302 310 тыс. украинцев.