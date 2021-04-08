Не давать взаймы и избегать поездок: как пережить ретроградный Меркурий

Меркурий отвечает за такие области, как торговля, образование, финансы, карьера и обмен информацией. Фото: pixabay.com

Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Так происходит около 3 раз в год.

В 2021 году ожидаются еще 2 периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября, пишет Obozrevatel.

Считается, что Меркурий отвечает за такие области, как торговля, образование, финансы, карьера и обмен информацией. Астрологи убеждены, что именно эти сферы выходят из-под контроля, когда планета находится в ретроградном состоянии.

В такой период рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и длительных путешествий. Советуют не давать в долг, не совершать крупных покупок или весомых денежных инвестиций, а также не подписывать важных документов. Необходимо отложить принятие сложных решений и значимые деловые встречи до момента, когда Меркурий вернется в обычное состояние.

Рекомендуется больше отдыхать и восстанавливать силы. Можно заняться развитием уже начатых проектов, переоценкой жизненной ситуации и избавиться от лишних вещей. Астрологи также советуют чаще делать резервное копирование всей работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление: обновили прогноз до конца недели

Южный антициклон Пегги принесет в Украину настоящее апрельское тепло. 9 апреля дневная температура воздуха поднимется до +7...11°C.