В Украину идет потепление: обновили прогноз до конца недели

11 апреля прогнозируют +11...16°С. Фото: pixabay.com

В Украине 8 апреля местами в западных и северных областях пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Температура днем +5...10°С, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. На высокогорье Карпат днем -1...6°С.

В Киеве и области осадков не ожидаются. Температура в столице днем +6...8°С, на Киевщине сегодня +5...10°С.

9-10 апреля осадков в Украине не прогнозируют, только ночью 9 апреля в юго-восточных областях небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северный. Температура ночью 0...-5°С, днем завтра +5...10°С. 10 апреля в западных областях температура днем +11...16°С. В Карпатах без осадков, температура днем 10 апреля около 0°С.

В выходные практически повсюду в Украине будет солнечная сухая погода. 11 апреля прогнозируют +11...16°С, 12 апреля + 13...18°С, в восточных областях до + 22°С.

В столичном регионе 9-10 апреля осадки не ожидаются. Ветер 9 апреля северный, 3-8 м/с, 10 апреля юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5°С, а днем 9 апреля +5...10°С.

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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году ждать тоже не стоит.