"Не чувствует нижней части тела и пальцев рук" - родители умоляют о помощи на лечение сына

Автор: Фото предоставлено Сергеем Гавриловым 21-летний Владислав Гаврилов из Черкасс в результате несчастного случая на воде получил травму шейного позвонка. На лечение и последующую реабилитацию нужна помощь.

21-летний Владислав Гаврилов из Черкасс находится в реанимации Третьей городской больницы скорой помощи. 8 августа в результате несчастного случая на воде он получил травму шейного позвонка. На лечение и последующую реабилитацию нужна помощь.

"В тот день семьей отдыхали на берегу Днепра. Влад пошел прыгать с железного мостика. Когда вынырнул, видим, как-то странно машет руками. Я понял, что-то случилось. Бросился к нему. Влад говорит, что не чувствует ног. Я подхватил его сзади под руки и мы поплыли к берегу. Врачи скорой помощи сказали, что я все правильно сделал", - рассказал Gazeta.ua отец Сергей Гаврилов.

Владиславу срочно прооперировали отдел шейного позвонка, поставили титановую пластину.

"Влад до сих пор в реанимации. Неделю был на ИВЛ, не мог самостоятельно дышать. Более держать его на аппарате нельзя, поэтому в трахею вставили трубку. Дышит через нее. Помнит все, что и как с ним случилось. В том месте, очевидно, спала вода. А рост у сына почти 180 см. Поэтому он ударился о дно. Из-за травмы не чувствует нижней части тела и пальцев рук. Врачи пока восстанавливают дыхание. А потом переведут в палату и будут лечить последствия травмы. Просим помощи на лечение и реабилитацию", - говорит Сергей Гаврилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сумма для семьи заоблачная" - мать просит помощи на погашение долга за лечение ребенка

Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 5168 7456 0637 9110 (тетя Клинова Инна Анатольевна).