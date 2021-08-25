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"Не чувствует нижней части тела и пальцев рук" - родители умоляют о помощи на лечение сына

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Автор: Фото предоставлено Сергеем Гавриловым
  21-летний Владислав Гаврилов из Черкасс в результате несчастного случая на воде получил травму шейного позвонка. На лечение и последующую реабилитацию нужна помощь.
21-летний Владислав Гаврилов из Черкасс в результате несчастного случая на воде получил травму шейного позвонка. На лечение и последующую реабилитацию нужна помощь.

21-летний Владислав Гаврилов из Черкасс находится в реанимации Третьей городской больницы скорой помощи. 8 августа в результате несчастного случая на воде он получил травму шейного позвонка. На лечение и последующую реабилитацию нужна помощь.

"В тот день семьей отдыхали на берегу Днепра. Влад пошел прыгать с железного мостика. Когда вынырнул, видим, как-то странно машет руками. Я понял, что-то случилось. Бросился к нему. Влад говорит, что не чувствует ног. Я подхватил его сзади под руки и мы поплыли к берегу. Врачи скорой помощи сказали, что я все правильно сделал", - рассказал Gazeta.ua отец Сергей Гаврилов.

Владиславу срочно прооперировали отдел шейного позвонка, поставили титановую пластину.

"Влад до сих пор в реанимации. Неделю был на ИВЛ, не мог самостоятельно дышать. Более держать его на аппарате нельзя, поэтому в трахею вставили трубку. Дышит через нее. Помнит все, что и как с ним случилось. В том месте, очевидно, спала вода. А рост у сына почти 180 см. Поэтому он ударился о дно. Из-за травмы не чувствует нижней части тела и пальцев рук. Врачи пока восстанавливают дыхание. А потом переведут в палату и будут лечить последствия травмы. Просим помощи на лечение и реабилитацию", - говорит Сергей Гаврилов.

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Реквизиты для помощи:
карточка Приватбанка: 5168 7456 0637 9110 (тетя Клинова Инна Анатольевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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