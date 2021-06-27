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воскресенье, 27 июня 2021 20:00

Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп

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Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Лучше перенести отпуск и с головой окунуться в учебу. Фото: pixabay.com

В течение недели с 28 июня по 4 июля руководителям стоит прислушаться к подчиненным. Это особое время для поиска своей профессии и призвания. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь спокойную и комфортную неделю, - говорит астролог. - Многое будет удаваться само по себе. Откроется второе дыхание. Уверенно двигайтесь к цели. Чутье подскажет, где можно хорошо заработать. Хорошо будет работать память. Лучше перенести отпуск и с головой окунуться в учебу. Улучшайте умения, шлифуйте навыки. Отложите покупку квартиры и дачи. Скоро появятся лучшие варианты. Суперщасливимы себя почувствуют Овны, Близнецы, Раки и Львы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Лучше будет вестись людям, которые работают в команде. Бок о бок с другими станете успешным. Солидные финансы придут позже.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Тем, кто работает из дома, трудно будет сосредоточиться на работе. Могут отвлекать дети и домашние хлопоты. Придется начинать ремонт сантехники или менять электропроводку.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Почувствуете себя счастливчиками. Преграды исчезают. Неделя начнется с выходного дня, что позволит восстановить силы. Вас захотят видеть в своей команде сразу несколько компаний.

Рак (22 июня - 22 июля)

Найдете хорошего компаньона для бизнеса. Материальные выгоды ожидают фермеров и аграриев. Ваша продукция дорожает, значит заработки повысятся.

Лев (23 июля - 23 августа)

Не давайте окружающим повода для сплетен. Семейные проблемы не стоит выносить на обсуждение. Возможно появление головокружение. Откажитесь от дополнительной порции кофе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Подберите правильную интонацию в разговоре с любимыми. Даже психологов сейчас не стоит привлекать к решению семейных конфликтов. Заготовьте липу, чтобы зимой наслаждаться чаем.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

События не оправдают ваших ожиданий. Реальных достижений будет мало. Прикусите язык, когда захочется похвастаться. Хорошо заработать удастся на продаже овощей и молочных продуктов. Не бойтесь поднимать цену за свой товар.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Публичность будет подавлять. Можете чувствовать себя растерянным, когда придется отвечать за работу коллектива. Не отказывайтесь от руководящей должности. Зарплату повысят.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Мало кто из коллег вас будет понимает и поддерживает. Не делитесь планами. Удерживайте эти идеи до осени. Тогда они принесут признание и прибыли.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не хватит денег, знаний и опыта, поэтому конкуренты опередят. Не стоит нести заявление в загс, сдавать на водительские права и выезжать на постоянное место жительства за границу. Обходите конфликты и останетесь на коне.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Летите на море, езжайте в горы. Восстанавливайте силы, потраченные зимой и весной. Не стоит покупать бытовую технику. Поддержите любимых. Им сейчас мало что будет получаться. Слабые места - нос и уши. Вовремя лечите гайморит и отит.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Заработки несколько снизятся. Надоест гоняться за каждой копейкой. Хотеться покоя. Достаточно зацикливаться на тревоге. Все будет хорошо.

Сложный период позади, можно вздохнуть с облегчением. Астролог рассказала, что готовит июня напоследок.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
июня

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