Название военкомат заменят НАТОвским словом

Центрами комплектации и социальной поддержки назовут бывшие военкоматы Фото: rbc.ua

Военкоматы в Украине могут исчезнуть.

На базе военных комиссариатов будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки, рассказывает УНИАН.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов".

За данное решение проголосовали 238 народных депутатов. Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник отметил, что "мы вычищаем советский рудимент - название военный комиссариат и называем его надлежащим "натовским" словом, как в развитых странах".

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В госбюджете на 2019 год выделено более полумиллиарда гривен "на реализацию этой программы. Будем иметь не советский военный комиссариат, а современные центры комплектации и социальной поддержки, которые будут должным образом выглядеть - иметь оборудование, информационные системы".

Парламент в первом чтении поддержал законопроект о введении в украинской армии стандартов НАТО. За документ проголосовали 236 народных депутатов. "Военная стандартизация предполагает определение военной терминологии, требований к системам документации, процессов и процедур управления, действия, взаимодействия военного командования и органов военного управления", - говорится в пояснительной записке.