Названа дата запуска поезда, который соединит 4 столицы

Поезд через четыре столицы запустят в сентябре. ФОТО: Наш Бердичів

Международный железнодорожный поезд "Киев-Минск-Вильнюс-Рига" запустят 28 сентября из столицы Украины.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. Мы имеем поезд 4-х столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует осенью из Киева", - сказал министр.

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Министр экономики Литовской республики Виргиниюс Синкявичюс считает, что сотрудничество с Украиной имеет хорошие перспективы.

"Я думаю, что прогресс, который мы планируем достичь в транспорте, соединив наши страны авиацией и поездами, откроет еще больше возможностей нашим гражданам приехать и увидеть Украину, а украинцам - Литву. Украина является приоритетом номер один для Литвы с точки зрения евроинтеграционных процессов" - сказал Синкявичюс.

Стоимость билета в купейном вагоне в конечный пункт назначения поезда - Ригу - составит около 1855 грн (59 евро).

Тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом могут увеличиться на 25% в течение 2018-2019 лет и до 30% в течение 2020-2021 годов. Об этом сообщают в утвержденном правительством прогнозе социального и экономического развития Украины на 2019-2021 годы.