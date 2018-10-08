Назван лучший учителя года

Александр Жук стал учителем года. Фото: Сегодня

В конкурсе Global Teacher Prize Ukraine-2018 победил Александр Жук из Запорожья.

Имя победителя учительских соревнований объявили на торжественной церемонии в Киеве 7 октября, сообщает ТСН.

Александр Жук преподает информатику в специальной общеобразовательной школе-интернат "Источник" в Запорожье. Его педагогический стаж составляет девять лет.

Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2018 получил приз в 250 тысяч гривен и год бесплатного обучения от "Освитории". Кроме денежной премии, Александр Жук получит поездку на всемирный образовательный форум в Дубае.

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В 2014 году арабский миллиардер Сане Варки учредил премию Global Teacher Prize. С тех пор ежегодно лучший учитель планеты, автор самых инновационных, эффективной, нестандартной методики обучения, получает от Varkey Foundation 1 миллион долларов. В десятках стран по всему миру - от Португалии до Грузии, от Марокко до Чили - проходит своя национальная версия Global Teacher Prizе. И уже в 2018-м лучшего учителя в Украине выбрали уже второй раз.