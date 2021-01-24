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воскресенье, 24 января 2021 14:12

Назвали условия въезда в Польшу без отбывания карантина

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Назвали условия въезда в Польшу без отбывания карантина
В Польшу нужно ехать с тестом на коронавирус. Фото: Facebook

Лица, въезжающие в Польшу с 23 января могут не проходить обязательный десятидневный карантин.

Это возможно при наличии подтверждения негативного теста на коронавирус, который был сделан в течение 48 часов после пересечения границы, сообщает пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор.

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"Да, эта норма с субботы действует на границе. Несколько человек таким образом уже пересекло границу в пунктах пропуска Медика и Корчева", - заявила Пикор.

Речь идет о всех видах тестов, в том числе экспресс-тесты на антитела к Covid-19.

За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 24 января, имеем 1191812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 861 летальных. 83 пациентов умерли за последние сутки.

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