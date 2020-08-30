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воскресенье, 30 августа 2020 21:20

Назвали условия перехода школ на смешанное обучение

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Назвали условия перехода школ на смешанное обучение
Обучение в школе прекращается в случае красного епидемилогичного уровня - Степанов. Фото: Reuters

Переход учебных заведений к смешанной формы обучения - когда стационарное обучение сочетается с дистанционным - это решение, которое принимает непосредственно образовательное учреждение.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Если мы говорим о смешанное обучение, то это пожалуй и процесс обучения непосредственно в школе, и дистанционное обучение", - отметил он.

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Степанов напомнил, что, согласно рекомендациям Минздрава, прекращается обучение в школе и она переходит на дистанционное обучение исключительно в красном уровне опасности.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь в красном уровне, например, на оранжевом уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы - и дистанционное и непосредственно стационарная в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы. Но только переход на дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе - это исключительно когда есть красный эпидемиологический уровень опасности в районе или городе ", - заявил министр.

Министерство здравоохранения рекомендует учебным заведениям по возможности максимально проводить обучение на открытом воздухе.

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