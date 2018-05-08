Назвали украинские города, в которых может быть опасно 9 мая

Украинские города, в которых может быть опасно 9 мая - перечень. Фото: Цензор.НЕТ

В Киеве, Днипре, Херсоне, Сумах, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Кропивницком, Кременчуге, Харькове, Черкассах, Николаеве и Мариуполе могут пройти "Марши бессмертного полка", поэтому в этих местах есть вероятность столкновений.

Самыми опасными городе 9 мая могут быть Днипро, Одесса и Харьков, рассказал "Апострофу" заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Силовики могут потерять контроль над ситуацией в случае серьезного происшествия.

"У правоохранителей уже есть подобный опыт, я думаю они справятся. Если из-за поребрика не будет четкой установки дестабилизировать ситуацию, а задача просто поиграть мускулами, то наши силовики справятся. Но если будет прямое указание, например, на теракт, то, к сожалению, думаю, могут быть проблемы, и правоохранители не справятся", - отметил он.

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Следователи СБУ провели обыски у представителей запрещенной в Украине Коммунистической партии. Служба безопасности осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измене.