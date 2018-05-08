Coca-Cola опозорилась "кремлевским" дизайном легендарного напитка

Удар в спину от корпорации Coca-Cola / фото: Василий Крутчак

В магазинах Израиля напиток Schweppes, который выпускает корпорация Coca-Cola, продается в жестяных банках с изображением матрешки и надписью "Original Russchian".

Об этом пишет журналист Василий Крутчак, который и разместил фото банки с "кремлевским" дизайном на своей странице в Facebook.

"Удар в спину от корпорации Coca-Cola", - подписал он фотографию.

Странный маркетинговый ход компании возмутил других пользователей, и они оставили по этому поводу свои недовольные комментарии под постом.

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Немецкий производитель спортивной одежды Adidas оказался в центре скандала из-за новой коллекции формы. Речь идет о форме сборной России в 1991 году из надписью "СССР" и гербом Советского Союза. "Adidas запустил в продажу "реплику футболки сборной России 1991 года", как указано на официальном сайте компании. На этой футболке на груди надпись "СССР", герб Советского Союза и номер "9" на спине. Производитель амуниции утверждает, что это аутентичная реплика формы сборной России 1991 года. Цена футболки $90.