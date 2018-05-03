Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак

Автор: Тарас Подолян

"Девушка теряет сознание в начале клипа. Затем весь клип с ней имитируют половые отношения, и это выглядит как изнасилование. Сильнее всего меня поразило то, что этот клип снимали очень много людей и выдали на телевидении. На всех этапах никто не увидел ничего в нем ненормального ", - рассказывает блогер и журналист Татьяна Микитенко. Она 9 лет назад основала блог ragu.li, где критикует безвкусицу в украинском обществе. Более года еженедельно выступает в прямом эфире видеоблога "Рагу.Ли" в Facebook. Татьяна признается, что эфиры часто болезненные и вызывают слезы.

- Недавно меня спросили, вульгарно одеваться - это признак украинской женщины? Нет. Просто вульгарные заметные, их видно издалека. Они просто лучше умеют лезть в глаза. Жук-навозник зловонным запахом привлечет ваше внимание быстрее, чем какая-то божья коровка.

Обнаженность певиц - это общемировое явление?

Это самый простой способ привлечь к себе внимание. Поэтому "трусы" у нас столь популярны. Я уже жду, когда они станут выходить в свет без трусов. Уже видела влагалище в стразиками. Вера Брежнева пела в каком-то полупрозрачном платье, было впечатление, что у нее лобок сверкал стразами. На самом деле какие-то трусы телесного цвета там были, но реально выглядело, будто у нее такая прическа интимная. Я думаю, что этот этап скоро перейдут и будут демонстрировать все максимально откровенно. Потому что надо как-то аудиторию заинтересовывать.

Скоро будет нечем.

Всегда можно проявить фантазию. Показать сначала все, а потом наклеивать туда Мики Маусов, например, или розу вставлять в задницу. У нас, я думаю, вариантов и возможностей множество.

Больше всего поражают социальные темы?

Да. Но надавно слезы навернулись от документалки о Василии Слепаке "Миф". Плакала, когда вспоминала Расстрелянное возрождение. Очень болезненно, потому что у нас столько рагулизма сейчас потому, что когда-то нашу интеллигенцию выкосили. Сейчас в нашей стране пласта элиты как такового нет. Есть единичные выдающиеся личности, значительно менее активная культурная элита, а все остальные - медиа-лица.

За 9 лет уровень рагульство нашего бомонда уменьшился?

В чем-то он сократился, по крайней мере мы все-таки научились лучше одеваться. За последние несколько лет в Украине появилась так называемая культура предательства. Мы стали оценивать критически все. Это как эпидемия распространяется. Механизм возникновения этого перекоса понятен: мы сейчас живем в постоянном стрессе, переживаем бурные времена: война, социальные изменения. Соответственно не верить никому - это механизм защиты За последние несколько лет в Украине появилась так называемая культура предательства. Мы стали оценивать критически все. Это как эпидемия распространяется. Механизм возникновения этого перекоса понятен: мы сейчас живем в постоянном стрессе, переживаем бурные времена: война, социальные изменения. Соответственно не верить никому - это механизм защиты. Мы видим очень много обмана и фейковости. Нам сначала подсовывают одних героев, потом они оказываются антигероями. У нас появляется злость на свою легковерность. Но себя мы упрекать не будем. Мы будем упрекать каждого персонажа и явление, в котором разочаровались. Поэтому культура гиперпредательства сейчас и некоторое время еще будет с нами. Автор: Тарас Подолян

Но, возможно, благодаря культуре предательства у людей появилось критическое мышление?

Критическое мышление и эмоциональность - это разные вещи. Культура предательства, измены - ближе к эмоциональности. Когда люди подозревают измену, они не проверяют, истинный это источник информации или нет. Сейчас широко распространены откровенные фейки, на которые ведутся люди. Вот недавно я увидела новость, что Пэрис Хилтон приехала во Львов и одно диджей сет включила песни Ирины Федишин. Сми постоянно манипулирует: в заголовки выносит тезис, которого и близко нет в самом тексте, так как дальше чем заголовок никто и так не читает. Я, когда читаю комментарии, вижу, что критического мышления у людей нет, а эмоциональность есть. Во время одного из эфиров так сильно накрыло, что я два дня не могла отойти.

Что на этот раз вызвало слезы?

Тема детей, которых используют на конкурсах красоты как кукол. Проходил конкурс мисс Барби и мистер Кен. Когда из детей делают что-то искусственное и считают, что таким образом их как-то формируют, это очень печально. Мне жаль и взрослых, потому что они не понимают, что забирать у детей естественность и делать из маленьких девочек взрослых теть, а из взрослых теть маленьких девочек, когда женщины в 50 лет ходят в мини, делают себе какие-то кудри, - это чистый трагизм. Параллельно с этим на прошлой неделе я увидела совсем другую реальность. На фестивале документалок посмотрела фильм "Удаленный лай собаки" - о том, как живут наши дети в зоне конфликта. Они под постоянным прессингом обстрелов, даже привыкают к ним. У меня ноги подгибались все полтора часа, пока смотрела фильм. А они в этом живут четыре года: залезают в влажные душные подвалы, пережидают атаки. Это их быт. Иногда наша действительность кажется сюрреализмом: с одной стороны видишь разукрашенных детей, из которых делают кукол, а с другой - детей в войне. Это все собрать в голове трудно. Босхианська какая-то картина. Это просто боль и нарыв.

Получается фантасмагория: с одной стороны дети едва выживают в зоне войны, а с другой стороны видим нелепые конкурсы красоты или празднования на оккупированных териориях. Там модели выходят на сцену в военной форме и с автоматами.

Я даже боюсь представить, что происходит у этих людей в головах. Это глубинные травмы из-за воспитания и окружения, которое человека формирует. Мне например повезло: у меня есть определенный уровень свободы, который мне позволяли с детства. А кого-то в другой атмосфере воспитывали. Эти люди часто становятся заложниками стокгольмского синдрома - не могут покинуть тех, кто их мучает. Потому что не представляют, есть мир за пределами их ловушки. Меня называют критикессой, я в представлении большинства людей - гиперкритичная злая девочка, которая все ненавидит и копается в дерьме, потому что ее больше ничего не интересует. На самом деле мне этого не хочеться, но это надо озвучивать, рассказывать людям, чтобы этого не было.

Откуда берете силы просматривать столько попсы и гламура, чтобы покритиковать их рагулизм?

Это какой-то спорт для меня. Мне нравится, когда действительно есть что-то, что вызывает у меня смех или какие-то сильные реакции, потому что это наиболее естественно. Потом все равно трудно от этого отходить. Когда сажусь в кадр, включаюсь и начинаю фонтанировать. А когда эфир заканчивается, меня прибивает, я понимаю, что я только-что через себя пропустила. Это все меня задевает, аж зубы сводит. Автор: Тарас Подолян Иногда меня обвиняют, мол пиарю кого-то за деньги, потому что черный пиар - это тоже пиар. Какое-то время у меня в Рагули часто фигурировала Камалия. Мне пишут: Рагули — это, наверное, проект Камалии, она себя таким образом продвигает. Но она появляется в моем видеоблоге исключительно потому, что какие-то проявления ее жизни я считаю рагульскими.

Что такое рагулизм и в какой сфере у нас его больше всего?

Для меня это агрессивная безвкусица. Она проявляется не только в том, как ты одеваешься, а во множестве вещей: в общении, в быту, в выстраивании своей карьеры, в создании интерьера дома, во взаимодействии с людьми. Рагулизм - это проявления безвкусицы и неуважения в первую очередь к себе, а также ко всем другим во всех сферах жизни. У нас люди часто считают, что просто туда-сюда красиво ходить в стразиками - достаточно для того, чтобы претендовать на публичность. Людям нужна публичность для того чтобы потешить свое тщеславие. Они не понимают, что это не конечная цель. Конечная цель должна быть содержательной У нас же люди часто считают, что просто туда-сюда красиво ходить в стразиками - достаточно для того, чтобы претендовать на публичность. Людям нужна публичность для того чтобы потешить свое тщеславие. Они не понимают, что это не конечная цель. Конечная цель должна быть содержательной.

Вы говорите, что у всех нас есть рагульство. С какими проявлениями рагультва вы пытаетесь бороться в себе?

Во-первых, меня пугает момент, что я сама себе позволила создать такой блог и быть судьей. Но вы даже не представляете, через какую критику я сама себя проганяю. Сейчас часто замысливаюсь, не обижу ли я большое количество людей. Но понимаю, что не могу об этом молчать, потому что я хочу, что этого не было. Сейчас будем идти по улице - я там увижу 25 вещей, которые мне не нравятся, и об этом можно сделать десять блогов Рагули. Рекламы, которые портят фасады домов, например, на историческом здании вся архитектура зеленым Приватбанком закрыта. Раздражают вывески журнала "Завидная невеста". Раздражает чувак, который развесил свое табло по всему Киеву и обещает бороться с коррупцией. Ясно, что он с ней бороться не будет. Один из признаков рагульства - безотвеоственность. Типичный рагуль никому ничего не должен, но должны ему все. Параллельно как-то в голове у людей это уживается. Они считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак Раздражают собачьи какашки. Один из признаков рагульства - безотвеоственность. Типичный рагуль никому ничего не должен, но должны ему все. Параллельно как-то в голове у людей это уживается. Они считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак. Раздражает, когда машины паркуются так, что ты не можешь проехать. Каждый из нас это увидит. Просто кто-то не обратит внимания, а для меня это как наждаком.

Являетесь ли вы поклонницей украинизации? Видите ли изменения?

У нас декоммунизация идет, ми уничтожаем символы, мозаики, но не придумали, что поставить вместо них. Я была счастлива, когда мы сняли в Киеве Ленина. Но прошло сколько лет, и ничего не появилось на его месте. Всестороннюю украинизацию надо делать так, чтобы людям хотелось быть к ней причастными. Надо делать украинские проекты, которые людям будут интересны и будут углублять их в язык. Украинизация должна вызывать положительные эмоции и восхищать. Конкурсы на знание языка с денежным вознаграждением - это то что надо: азарт и эмоции.

А у нас каждый год проводят конкурс Самые красивые. В этом году победили Олег Винник и Ольга Полякова. Для кого нужны такие конкурсы?

О премии Viva я пишу все время, потому что это красная дорожка и все это переполнено "красотой". Глянцевые журналы построены на том, чтобы рассказывать о звездах исключительно комплиментарно, и этот длинный перечень кандидатов на звание самых красивых - это те украинцы, о которых этот журнал пишет. Это исключительно шоу-бизнес. Там нет оперных певцов, химиков, физиков или врачей. Разве что доктор Комаровский, который в свое время получил звание самого красивого. Автор: Тарас Подолян Формулировка "самый красивый" - такая иллюзорная. Кто кому нравится, тот тому и хороший. Что это за добродетель, что тебе дают за это премию? Сейчас они добавили такую ​​формулировку: мы даем премию людям за красоту их поступков. Какая красота поступков Потапа? Что создает музыку типа "Танцуй тетя атятя"? В чем красота поступка Дзидзя? В том, что он создает совершенно карикатурный очередной персонаж? Или 95 квартала. В чем прелесть их поступков? У них украинофобный примитивный юмор. Я считаю, что это абсолютно искусственная премия, которую создали исключительно для того, чтобы поглаживать эго фигурантов своего журнала, дать им и своему журналу дополнительную возможность для пиара. Ничего хорошего нашему государству оно не дает. Хорошее дает лишь фигурантам перечня и самому журналу, чтобы втюхивать его как можно большему количеству людей. Какую красоту вы несете? Это просто бизнес, камон. Ничего хорошего не произошло в Украине из-за того, что Винника признали самым красивым.

В чем причина такой популярности Олега Винника? Чем он завоевывает публику? Почему собирает стадионы?

Он несет еститику Стаса Михайлова. Где тут красота поступка?

Но это украинский Стас Михайлов.

Не нужен нам украинский Стас Михайлов. Нам нужны нормальные исполнители. Зачем воспроизводить у себя плохое? Старшие женщины так массово его любят не от хорошей жизни. Они живут в таком социуме, где вынуждены тяжело работать, где их предают и не ценят, где муж пьянствует. А тут на сцену выходит голубоглазый принц, который едва ли не каждой говорит: "Иди я тебя поцелую". Если бы мне так сказал какой-то человек, я закрылась бы, потому что это хамство и бесцеремонное посягательство на твою территорию. Мужчина не должен себя так вести. Есть дистанция, есть определенные манеры. Но женщины, которым не хватает мужского внимания, воспринимают это как проявление внимания, и это трагедия. Женщины у нас недооценены мужчинами, и этим пользуются артисты. Он играет на том, что женщинам нужен принц, но выглядит это дешево. Женщины так массово любят Олега Винника не от хорошей жизни. Они живут в таком социуме, где вынуждены тяжело работать, где их предают и не ценят, где муж пьянствует. А тут на сцену выходит голубоглазый принц, который едва ли не каждой говорит: "Иди я тебя поцелую". Если бы мне так сказал какой-то человек, я закрылась бы, потому что это хамство и бесцеремонное посягательство на твою территорию. Мужчина не должен себя так вести. Есть дистанция, есть определенные манеры. Но женщины, которым не хватает мужского внимания, воспринимают это как проявление внимания, и это трагедия. Женщины у нас недооценены мужчинами, и этим пользуются артисты. Он играет на том, что женщинам нужен принц, но выглядит это дешево При том, что у него была карьера профессионального певца в Берлине. А потом из него создали продукт, который хавают все. Это все равно что сказать Параджанову: давай ты снимешь "Дзидзьо контрабас" и быстро станешь популярным. Популярность Олега Винника - следствие печальных вещей в нашем обществе.

Вас порадовал нынешний национальный отбор Евровидения и представитель от Украины?

В этом году половина песен на отборе нашего Евровидение мне очень понравилась. К сравнению, еще в 2013 году отбор на Евровидение был выставкой девиаций. Сейчас же - нормальный продукт. Наш Меловин очень хотел этой победы и получил свой реванш. Молодец. Ничего не имею против. Автор: Тарас Подолян

Как оцените поведение Андрея Данилко, который обругал продюсера Таяны в прямом эфире?

Эта ситуация мне больше понравилась, чем нет, потому что он выдал естественную реакцию. Она, конечно, была очень несдержанный, но настолько редко видишь естественные реакции в нашем шоу-бизнесе. Они себе этого обычно не позволяют, потому целлюлоидные какие-то персонажи, как из воска сделанные, с наклеенными улыбками. Наш шоу-бизнес - это иллюстрация наигранности. А Данилко мог себе позволить. У всех нас иногда бывает. Зато он сделал это естественно, а не наигранно, чтобы сорвать хайп. Данилко не должен никому ничего доказывать, и эту несдержанность уже может себе позволить. Он сам сделал свой классный продукт, взял и сам себе выпилил эту Верку. Помню, когда впервые в юности его увидела, люди в зале не могли понять, мальчик это или девочка. Он придумал совершенно уникальный образ, который зашел всем. Это был классный юмор. Он иллюстрировал все наши культурные и социальные проблемы, и при этом делал это с любовью. Украинка Верка Сердючка - это сатира, которую ты принимаешь. Тогда как другие юмористы часто выдают сатиру, от которой помыться хочешь.

Как нам правильно отказаться от 8 марта? Во что этот день превратился сейчас? Какие самые нелепые поздравления видели?

На 8 марта приходится пик проявлений рагульства, начиная от того, что цветы становятся дороже, и что для многих это повод купить женщине пылесос. Восьмое марта теперь - политический пиар чиновников, женщин поздравляют только с тем фактом, что у нас есть вагина. Видеоролик мождно делать о равенстве, о важных социальных проблемах, как соцрекламу. А поздравления от депутата с тем, что вы, женщины, хранительницы - это провальная стратегия всегда. Или другой перекос - начинаются спекуляции: "Отменили 8 марта - давайте теперь отменим и женщин" говорит какой-то человек в телерекламе. У нас этот праздник вульгаризировали максимально. Мы живем в обществе, где много перекосов и стереотипов. Мы ведь тоже не знаем, с какими проблемами сталкиваются мужчины. Они нам не рассказывают подробно. Для этого нужен диалог. Больше социальной рекламы, которая заставляет задуматься. А у нас сейчас один совет: "Хочешь диалога? Одень откровенное белье и скажи ему, что ты его ждешь дома с борщом" Женщины просто хотели отвоевать себе такое же место под солнцем, как мужчины - право на образование на участие в выборах, на возможность строить свою карьеру и не быть зависимой от мужа, право на то, чтобы бегать марафоны, и чтобы тебя не побили по дороге. У нас сейчас идет отвоевание права на руководящие должности потому что умными у нас считаются только мужчины. Если женщина достигла чего-то - значит, "насосала", или в нее яйца. В женщине все время сомневаются. Любая женщина до сих пор страдает от осуждения обществом, потому что "часики тикают" и так далее. Мужчины не находятся под этим прессом, и поэтому не знают, что происходит. Мужчинам нужно много объяснять на пальцах, на примитивных примерах. Ты сидишь на работе, а к тебе подходит коллега, который тебя приобнимает. Сказать ему "прекрати" будет как-то некультурно, ты будешь невежливая. Автор: Тарас Подолян Мы живем в обществе, где много перекосов и стереотипов. Мы ведь тоже не знаем, с какими проблемами сталкиваются мужчины. Они нам не рассказывают подробно. Для этого нужен диалог. Больше социальной рекламы, которая заставляет задуматься. А у нас сейчас один совет: "Хочешь диалога? Одень откровенное белье и скажи ему, что ты его ждешь дома с борщом". Женщину дальше воспринимают как предмет интерьера, который украсит что угодно. Трактор просто так не продать, поэтому надо женщину голую на него посадить. Мы переживем всю эту отрыжку 8 марта, если начнем делать акцент не на этих танцах с бубном, а больше уважения друг к другу будем иметь, говорить о проблемах друг друга открыто, и не прятаться от них, потому что дискомфортно это проговаривать. Это должен быть день диалога.