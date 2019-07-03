Назвали средний возраст вагонов Укрзализныци

Обновленные вагоны курсируют в составе поездов первого класса. Фото из открытых источников.

В Укрзализныце насчитывается 2864 пассажирских вагона. Их средний возраст составляет 32 года при норме 28 лет.

С начала года модернизировали 18 вагонов. Они уже работают на маршрутах в составе поездов первого класса. До конца года должны восстановить еще более 50 вагонов.

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"После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов. Стоимость модернизации одного вагона - 12-13 миллионов гривен. Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет", - говорит глава ведомства Евгений Кравцов.

Во время ремонта обновляют интерьер салона вагона, заменяют окна, полочки и оборудования. Также устанавливают системы кондиционирования воздуха и вакуумные туалеты.

С 8 июля в Украине билеты на поезд будут продавать за 60 дней о даты отправления. Теперь поездки можно планировать за 2 месяца.