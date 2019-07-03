Назвали средний возраст вагонов Укрзализныци

 
Ексклюзивы
1/5
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 162
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2637
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1845
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1701
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3529
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2412
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1710
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25083
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Фото
Все фото
11
13
20
7
5
Показали сакральные мощи единства природы и человека
Показали сакральные мощи единства природы и человека
&quot;История семьи стала историей города&quot; - открыли выставку о фотографии в архитектуре
"История семьи стала историей города" - открыли выставку о фотографии в архитектуре
Sea Breeze-2019: показали участников масштабных учений
Sea Breeze-2019: показали участников масштабных учений
Дорогу, похожую на Марс, перекрыли акцией протеста - фото
Дорогу, похожую на Марс, перекрыли акцией протеста - фото
В &quot;Борисполе&quot; открыли капсульный хостел
В "Борисполе" открыли капсульный хостел
Видео
Все видео
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
На пляже в Одессе обнаружили опасность
На пляже в Одессе обнаружили опасность
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 495
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1710
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1683
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2223
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11169
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1143
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 18:47

Назвали средний возраст вагонов Укрзализныци

  Комментировать
Назвали средний возраст вагонов Укрзализныци
Обновленные вагоны курсируют в составе поездов первого класса. Фото из открытых источников.

В Укрзализныце насчитывается 2864 пассажирских вагона. Их средний возраст составляет 32 года при норме 28 лет.

С начала года модернизировали 18 вагонов. Они уже работают на маршрутах в составе поездов первого класса. До конца года должны восстановить еще более 50 вагонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билеты на поезд подорожают

"После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов. Стоимость модернизации одного вагона - 12-13 миллионов гривен. Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет", - говорит глава ведомства Евгений Кравцов.

Во время ремонта обновляют интерьер салона вагона, заменяют окна, полочки и оборудования. Также устанавливают системы кондиционирования воздуха и вакуумные туалеты.

С 8 июля в Украине билеты на поезд будут продавать за 60 дней о даты отправления. Теперь поездки можно планировать за 2 месяца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали средний возраст вагонов Укрзализныци». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 126552
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 29768
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 16345
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 13212
Новый образ первой леди всколыхнул сети
Новый образ первой леди всколыхнул сети
6
 Просмотров: 12015
Общество
Обиделись? Делегация ПАСЕ досрочно уехала из Украины
Обиделись? Делегация ПАСЕ досрочно уехала из Украины Просмотров: 585
Комитет ВР поддерживает кастрацию педофилов
Комитет ВР поддерживает кастрацию педофилов Просмотров: 153
Проезд в бесплатном трамвае стал платным
Проезд в бесплатном трамвае стал платным Просмотров: 405
Раненых военных эвакуировали из Днипра
Раненых военных эвакуировали из Днипра Просмотров: 342
После измены в ПАСЕ заговорили об обязанностях Украины перед организацией
После измены в ПАСЕ заговорили об обязанностях Украины перед организацией Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
10
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
4
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
3
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
3
На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария
Голосов: 41099
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua