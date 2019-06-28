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пятница, 28 июня 2019 18:47

Больше не 30 дней: Укрзализныця изменила срок продажи билетов

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Больше не 30 дней: Укрзализныця изменила срок продажи билетов
Срок увеличили для отдельных категорий поездов. Фото из открытых источников.

С 8 июля в Украине будут продавать билеты на поезд за 60 суток до даты отправления. Теперь поездки можно планировать за два месяца.

"Эта услуга доступна для нескольких популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов", - сообщают в Укрзализныце.

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Продажа билетов будет доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс", кроме №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск. Также за 60 дней можно будет купить билеты в страны Европы. Это направления в Вену, Бухарест, Вроцлава и Кошице.

На поезда других категорий билеты будут продавать за 45 дней, как и раньше. На скоростные Интерсити и Интерсити+ - за 30 суток до отправления поезда.

В работе системы онлайн-продажи билетов Укрзализныци могут случиться временные сбои. Об этом сообщили на сайте компании.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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