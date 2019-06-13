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четверг, 13 июня 2019 12:15

Купить билеты на поезд по интернету станет сложнее

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Купить билеты на поезд по интернету станет сложнее
Причину сбоев в Укрзализныце не сообщают. Фото: today.ua

В работе системы онлайн-продажи билетов Укрзализныци возможные временные сбои.

Об этом сообщили на сайте компании.

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможные временные технические сбои. Сейчас специалисты Укрзализныци принимают меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", - говорится в сообщении.

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Причину сбоев в Укрзализныце не сообщают.

Последний раз проблемы в системе онлайн-продажи билетов Укрзализныци были в конце 2018-го, когда из-за ажиотажного спроса на билеты на новогодние поезда система не работала, а купить билеты можно было только в кассах.

Укрзализныця начала продажу билетов на поезда Кошице-Мукачево-Кошице. Они будут курсировать с 9 июня. Стоимость билета составит 7,5 евро.

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Дата
13
июня

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

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