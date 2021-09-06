Назвали сценарии перехода школ на дистанционное обучение

Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения. Фото: pixabay.com

Форма обучения в учебных заведениях будет меняться в каждом регионе в зависимости от эпидситуации.

Существует три сценария, при которых детей переведут на дистанционный или смешанный формат обучения, сообщает Министерство здравоохранения.

Зеленый уровень эпидемической опасности предусматривает посещение учебных заведений в обычном режиме. Но стоит помнить о противоэпидемических мерах, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача.

В желтой и оранжевой зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировались 80% персонала. Образовательный процесс будут обеспечивать дистанционно и непосредственно в учебном заведении. Но с соблюдением правил дистанцирования и противоэпидемических требований. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

В случае пребывания района или города в красной зоне карантина, образовательные учреждения будут переходить на дистанционное обучение. Посещать их запретят всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ. Но при условии, что в заведении вакцинировались не менее 80% персонала. Для остальных учеников обучение будут проводить в других формах, в том числе и дистанционно.

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За последние сутки в Украине выявили 773 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 298 307 человек. Умерли 54 001 пациент, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 213 177 человек, за последние сутки – 457.