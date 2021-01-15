Назвали самую популярную книгу в 2020 году

Назвали лучшую книгу 2020 года. Фото: Сегодня

В 2020 году чаще всего украинцы покупали скандальное "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

Эту книгу продали в количестве 71,1 тыс. экземпляров. Тираж, по данным издателей, пришлось дважды допечатывать, сообщает Читомо.

Книга прославилась из-за скандального решения киевского суда убрать оттуда некоторые фразы. Такое решение было принято в ответ на иск Виктора Медведчука, который заявил, что в издании содержатся неправдивые сведения о его личности.

В 10 самых покупаемых в 2020 году книг вошли:

- Банда пиратов. Атака Пираньи, Оливер Дюпен – 45 тыс. экз.;

- Пиноккио: сказка с дополненной реальностью, Карло Коллоди – 30 тыс. экз.;

- Букварь Читайлик, Василий Федиенко – 22,7 тыс. экз;

- Город девушек, Элизабет Гилберт – 20 тыс. экз.;

- Оберни, что вышло? Проделки фокусника, Ирина Сонечко – 17 тыс. экз.

В целом тиражи украинских изданий в 2020 году сократились. Однако по итогам показатели продаж некоторых книг оказались даже выше, чем в 2019 году.

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Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" историка Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение книги до устранения такой информации.