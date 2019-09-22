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воскресенье, 22 сентября 2019 13:48

Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью

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Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью
Кейп стал самой модной верхней одеждой осени 2019 Фото: mixfacts.ru

В этом осенне-зимнего сезона будут популярными Кейп. Это пальто с отверстиями для рук.

Об этом сообщила дизайнер Елена Буренина в комментарии УНН.

"Очень популярный кейп - пальто с отверстиями для рук. Обычного кроя пальто уходят на второй план. Также теряют популярность штаны на бедрах. Из новых тенденций - в моде" архитектурный направление ", а также эффект кокона, цветочные принты, спортивный стиль с присущими ему неоновыми оттенками", - отметила женщина.

Кейп - женская накидка с четко очерченными линиями плеч. Рукава в такой одежде отсутствуют или вместо них узкие проемы.

Впервые Кейп появились в средневековье в Англии, где они защищали от дождя и холода.

В качестве аксессуаров дизайнер посоветовала приобрести крупные украшения, шляпы и платки, которые снова в моде, а также перчатки во кейп. Также в тренде бант как элемент центральной композиции в образе.

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Укороченные и средней длины модели следует носить с облегающим низом. Это могут быть брюки, узкие джинсы и прямые юбки.

Тип обуви, сочетающаяся с Кейп, зависит от стиля одежды. Здесь уместны будут высокие или низкие сапожки, как на толстом низком, так и на высоком тонком каблуке. Долгое кейп лучше будет выглядеть со шпилькой.

Никогда из моды не выйдут леопардовые принты, минимализм, флористика и милитари.

Для женщин всегда популярен животный принт. Состоит из коричневого, бежевого и черного цветов.

Для мужчин минимализм является находкой в ​​гардеробе. В американском стиле также присутствуют чистые линии.

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22
сентября

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