Назвали регионы с наиболее высокими шатрами снега

Ивано-Франковщина среди лидеров наиболее заснеженных регионов. Фото: pixabay

Метеорологи показали, что наделали снегопады в Украине.

Утром 12 февраля наибольший уровень снега составил 112 см в Ивано-Франковской области, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Ужгород замело на 87 см. Зато почти нет снега в Запорожской и Днепропетровской области.

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На Тернопольщине зафиксировали 42 см, во Львовской области - 48 см, в Житомирской - 40 см. Сугробы в Киеве и области имеют высоту 36 см, на Черниговщине - 49 см.

Восток и юг Украины увидели снега меньше. В Донецкой, Луганской областях и в Крыму его нет вовсе, в Херсонской снежный покров меньше 1 см. В Одесской наибольшая высота сугроба - 7 см. В Николаевской - 18 см.

На Львовщине и Волыни ограничили движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта, чтобы могла работать снегоочистительная техника. На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС, оказана помощь за сутки 29 лицам, с начала непогоды - более 300.