Назвали реальную причину увольнения Бессмертного

Политог Владимир Цыбулько: Бессмертный - инсайдер Фото: Агрополит

Владимир Зеленский неожиданно уволил дипломата Романа Бессмертного уже через месяц после такого же неожиданного назначения.

В Офисе Зеленского заявили, что Бессмертному указали на дверь, поскольку стремятся создать сильную команду для Леонида Кучмы.

Бессмертный уверен: настоящая причина - его реакция на события 6 августа, когда под Павлополем погибли четверо украинских военных.

Политог Владимир Цыбулько объяснил Gazeta.ua причину увольнения дипломата.

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"Бессмертный - инсайдер. Он участник последних этапов переговоров с Россией. Из намеков способен реконструировать реальные намерения Кремля. Его вернули в ТГК, потому что туда вернули Кучму. А уволили, потому Банковой сейчас концептуально не выгодно усиление украинской позиции. Предлагал поймать Россию на противоходе. Широко мобилизовать общественное мнение и вернуть тему оккупации в масс-медиа. Ведь гибель четырех военных - сильная провокация. Команда Зеленского же использует логику маленьких уступок ради большого компромисса", - говорит Цыбулько.

"Устами своих спикеров Кремль рассказывает, что на Донбассе воюет с США и ЕС. Поэтому такими провокациями пытается заставить говорить с ним более сильные фигуры, чем Зеленский. Его звонок только порадовал самолюбие главы РФ. Но кроме Зеленского, с ним особо никто не говорит. Бессмертный же останется одним из основных экспертов Минского направления. Он хорошо понимает природу белорусской власти, что имеет свою роль в процессе. Хотя главная остается у Путина ", - считает политолог.

Президент России Владимир Путин способен остановить войну на Донбассе "хоть завтра". Такое мнение в интервью "Европейской истине" выразил Уильям Тейлор, глава посольства США в Украине.