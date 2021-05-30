Назвали причину смерти украинского посла в Таиланде

44-летний посол готовился к возвращению в Украину. Фото: ua.news

Смерть украинского посла в Таиланде Андрея Бешты произошла в результате сердечного приступа.

Ему было 44 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

С ноября 2015 дипломат занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

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Бешту освободили от должности посла в апреле, он уже готовился к возвращению в Украину из Таиланда.

О смерти Андрея Бешты стало известно утром в воскресенье, 30 мая. В частности соболезнования выразил на своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. Экс-посол был женат, у него осталось трое детей.