Назвали области, которые скоро выйдут из красной зоны

Месяц назад ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях была критической. Фото: pixabay.com

Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области в ближайшие дни могут выйти из красной зоны карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"У нас значительно уменьшилось количество больных в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, которые первыми ввели карантинные ограничения. При условии полной стабилизации и достижения определенных параметров эти области начнут выходить из красного уровня карантина, соответственно будут снижены ограничения", - сказал Степанов.

По его словам, еще месяц назад ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях была критической.

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За последние сутки в Украине обнаружили 13 276 новых больных коронавирусом. Из них детей - 508, медработников - 338. В общем коронавирус подхватили 1 769 164 украинца.