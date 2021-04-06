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Коронавирус в Украине: число заражений и смертей снова пошло вверх

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Коронавирус в Украине: число заражений и смертей снова пошло вверх
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,7 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 13 276 новых больных коронавирусом. Из них детей - 508, медработников - 338.

В общем коронавирус подхватили 1 769 164 украинца. Такие данные по состоянию на утро 6 апреля сообщает МОЗ.

Умерли 35 017 пациентов, из них 430 за последние сутки. Выздоровели 1 362 379 пациентов, за последние сутки - 10 240.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1436), Киеве (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1432 случая / 1710 прививок;
Винницкая область - 446 случаев / 750 прививок;
Волынская область - 317 случаев / 420 прививок;
Днепропетровская область - 844 случая / 1010 прививок;
Донецкая область - 523 случая / 580 прививок;
Житомирская область - 213 случаев / 470 прививок;
Закарпатская - 389 случаев / 240 прививок;
Запорожская область - 611 случаев / 710 прививок;
Ивано-Франковская область - 85 случаев / 667 прививок;
Киевская область - 889 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область - 99 случаев / 470 прививок;
Луганская область - 217 случаев / 420 прививок;
Львовская область - 1105 случаев / 660 прививок;
Николаевская область - 369 случаев / 430 прививок;
Одесская область - 1436 случаев / 500 прививок;
Полтавская область - 730 случаев / 720 прививок;
Ровенская область - 503 случая / 429 прививок;
Сумская область - 205 случаев / 360 прививок;
Тернопольская область - 511 случаев / 440 прививок;
Харьковская область - 878 случаев / 660 прививок;
Херсонская область - 111 случаев / 10 прививок;
Хмельницкая область - 352 случая / 410 прививок;
Черкасская область - 599 случаев / 420 прививок;
Черновицкая область - 361 случай / 270 прививок;
Черниговская область - 51 случай / 100 прививок.

МОЗ не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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