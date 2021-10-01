Назвали области, где больше всего свирепствует Covid-19

За последние сутки в Украине обнаружили 12034 новых больных коронавирусом. Из них детей – 1059, медработников – 248. В последний раз такие показатели фиксировали в апреле.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 435 413 человек. Умерли 56 446 пациентов, из них 172 – за последние сутки. Выздоровели 2 258 455 человек, за последние сутки – 3264, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 599 случаев;
Винницкая область - 200 случаев;
Волынская область - 325 случаев;
Днепропетровская область - 725 случаев;
Донецкая область - 745 случаев;
Житомирская область - 375 случаев;
Закарпатская область - 109 случаев;
Запорожская область - 770 случаев;
Ивано-Франковская область - 301 случай;
Киевская область - 413 случаев;
Кировоградская область - 73 случая;
Луганская область - 485 случаев;
Львовская область - 794 случая;
Николаевская область - 327 случаев;
Одесская область - 696 случаев;
Полтавская область - 342 случая;
Ровенская область - 445 случаев;
Сумская область - 454 случая;
Тернопольская область - 380 случаев;
Харьковская область - 1 225 случаев;
Херсонская область - 479 случаев;
Хмельницкая область - 607 случаев;
Черкасская область - 409 случаев;
Черновицкая область - 566 случаев;
Черниговская область - 190 случаев.
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У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, сохраняется как минимум один Covid-симптом. Они могут проявляться в течение трех - шести месяцев после выздоровления.
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