Назвали области, где больше всего свирепствует Covid-19

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 435 413 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 12034 новых больных коронавирусом. Из них детей – 1059, медработников – 248. В последний раз такие показатели фиксировали в апреле.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 435 413 человек. Умерли 56 446 пациентов, из них 172 – за последние сутки. Выздоровели 2 258 455 человек, за последние сутки – 3264, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 599 случаев;

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 325 случаев;

Днепропетровская область - 725 случаев;

Донецкая область - 745 случаев;

Житомирская область - 375 случаев;

Закарпатская область - 109 случаев;

Запорожская область - 770 случаев;

Ивано-Франковская область - 301 случай;

Киевская область - 413 случаев;

Кировоградская область - 73 случая;

Луганская область - 485 случаев;

Львовская область - 794 случая;

Николаевская область - 327 случаев;

Одесская область - 696 случаев;

Полтавская область - 342 случая;

Ровенская область - 445 случаев;

Сумская область - 454 случая;

Тернопольская область - 380 случаев;

Харьковская область - 1 225 случаев;

Херсонская область - 479 случаев;

Хмельницкая область - 607 случаев;

Черкасская область - 409 случаев;

Черновицкая область - 566 случаев;

Черниговская область - 190 случаев.

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У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, сохраняется как минимум один Covid-симптом. Они могут проявляться в течение трех - шести месяцев после выздоровления.