Назвали область, которая на днях может перейти в красную зону

Херсонская область в ближайшие дни может попасть в красной карантинной зоны.
Об этом сообщает Херсонская ОГА со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Виктора Ляшко.
Во время рабочего визита на Херсонщину министр заявил, что не исключает введения в области красного уровня эпидемопасности. Однако точку в этом вопросе должна поставить Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 12-13 октября.
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В красной зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
В красной зоне карантина запрещается:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
В Украине по состоянию на 9 октября 15 областей достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом. Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.
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