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суббота, 09 октября 2021 12:32

В оранжевую зону карантина попали уже 15 областей

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В Украине по состоянию на 9 октября уже 15 областей достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Киевская область присоединилась к этому перечню в субботу, 9 октября. Одесская область, которая еще вчера была в оранжевой зоне, сегодня уже "пожелтела".

Автор: Минздрав Украины
  В оранжевой зоне карантина уже 15 областей
В оранжевой зоне карантина уже 15 областей

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За сутки 8 октября в Украине зафиксировали 15 908 новых случаев коронавируса. 3 571 человека госпитализировали, 5 364 - выздоровели, умерли 250 больных. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

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Дата
09
октября

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